Video: Euro95 vs Euro98 vs 102 – heeft het echt zin?

Euro98 of zelfs 102 tanken in plaats van Euro95.

Het kost je elke keer een paar euro extra, maar is er ook daadwerkelijk een verschil? Meten is weten, dus we zochten het voor je uit! Ook keken of de toevoeging van een K&N luchtfilter invloed heeft op de prestaties.

Voor deze test gebruikten we een Porsche 996 Carrera, BMW M140i xDrive, een BMW 530i Touring en een Volkswagen Arteon PHEV om de metingen uit te voeren.