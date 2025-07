Must see: Verstappen openbaart tegenover Top Gear-presentator en trapt lol in Mustang GTD

Max Verstappen in optima forma.

Na een bezoekje aan Disneyland Parijs was ik ervan overtuigd dat dit het sterkste staaltje marketing op aarde was. Sorry voor het commercie-nerden, maar de storytelling in het park is van een ongeëvenaard niveau. Zou er ooit nog een reclame voorbijkomen die daarbij in de buurt komt? Ford doet een serieuze poging.

Want waar Max Verstappen bij zijn vorige F1-motorleverancier in een suffe crossover werd gezet en wat clichés moest opnoemen, pakt Ford het veel beter aan. De F1-kampioen belandt in een soort autodocu die dankzij presentator Chris Harris aanvoelt als een ouderwetse aflevering van Top Gear.

Verstappen en Harris op pad

Je voelt aan alles bij de bijna veertig minuten durende video dat Harris veel, zo niet alle, journalistieke vrijheid heeft gekregen. Hij pikt Verstappen op in een RS200 en brengt hem naar een circuit waar een Mustang GTD op ze staat te wachten. Onderweg stelt Harris vragen die we Verstappen in zijn tienjarige F1-carrière nog nooit eerder heeft beantwoord. Wist jij bijvoorbeeld dat Verstappen een absolute hekel heeft aan voorwielaangedreven straatauto’s? Of dat hij voor geen geld instapt in een raceauto als manager Raymond Vermeulen achter het stuur zit?

Het uiteindelijke doel van Harris is om wat van de letterlijk vertaalde ”speciale saus” die Verstappen heeft over te nemen. De Nederlandse F1-coureur vertelt dan ook uitgebreid over zijn denkwijze wanneer hij op het circuit is. En ze moeten het natuurlijk ook over Verstappens uitstapje naar de Ring hebben. Naast dat circuit wil Verstappen ook nog graag racen op Sebring, Daytona en ga zo maar door. Hij wil ze het liefst allemaal afvinken.

Verstappen en de Ford Mustang GTD

Vanaf een minuutje of 20 in de video neigt de tendens al wat meer richting een pro-Ford-shortfilm, maar wat geeft het. Harris en Verstappen hebben ook goede redenen om Ford de hemel in te prijzen. Ze benoemen het belang van de DFV-motor en natuurlijk zijn ze onder de indruk van de prachtige blauwe GTD. Zo wil Verstappen hem ook wel in Monaco hebben, zegt ‘ie.

De Ring-tijd van 6 minuten en 52 is volgens Verstappen nog niet het maximale. Hij fluistert naar Harris dat ‘ie er wel een 6:47 uit weet te persen. Helaas zitten de twee niet op het circuit in de Eifel, maar ergens in Zuid-Frankrijk. Daar gaat de lofzang over de GTD natuurlijk door, maar mag het voor een 815 pk sterke ‘Stang? We horen ook dat Harris ooit voor een niet uitgezonden Top Gear-aflevering met de SuperVan op de Nordschleife heeft gereden. In de regen. Op slicks.

Verstappen eindigt de video door aan te geven dat dit een van de weinige media-activiteiten die hij echt leuk vond om te doen. En dat merk je ook gedurende de hele video. De F1-kampioen is op zijn gemak, maakt grappen en neemt geen blad voor de mond. Precies zoals we het supertalent kennen. Ford heeft liever niet dat we je de video hier laten zien, dus surf even naar YouTube voor het beeldfragment en kom daarna terug om te laten weten wat je van de Ford-reclame vond.

Bedankt voor de tip, Alex!