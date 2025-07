Nog steeds geen fan van de nieuwe M-modellen? De klanten wel!

De M3 en M5 vieren hoogtijdagen.

Zoals aan ieder begin van een nieuwe maand houden we de mailbox extra goed in de gaten omdat dan de verkoopcijfers van de afgelopen maand worden gedeeld door de Bovag. In juni checken we de nummers extra goed, omdat we dan kunnen kijken naar het eerste halfjaar. We weten nu bijvoorbeeld dat Audi een minder goed begin van het jaar had en Lamborghini historisch goed halfjaar.

Nu is het de beurt aan BMW. Het Beierse merk presenteerde gisteren de halfjaarcijfers aan aandeelhouders. Bimmer verkocht van 1 januari tot en met 30 juni een mooi aantal van 1,07 miljoen nieuwe auto’s. Dat is 2,3 procent minder dan in de eerste helft van 2024. De winst daalde dan ook ten opzichte van vorig jaar van 5,6 miljard naar 4,02 miljard euro. Bijna 30 procent minder winst, wat natuurlijk niet lekker is, maar er is ook geen man overboord.

BMW M-modellen in trek!

Iedereen en zijn moeder vond de nieuwe M-modellen helemaal niks. De looks, het gewicht; ze waren allemaal stom aan de nieuwe M2, M3 en M5. Dan zou je denken dat de gefortuneerden die zulke auto’s kunnen betalen er geen willen, toch? Niets van waar!

BMW M verkocht in het eerst halfjaar van 2025 bijna 106.000 nieuwe auto’s. In dezelfde periode in 2024 waren dat er 6,5 procent minder. Belangrijker is dat dit het hoogste aantal verkochte M-auto’s in een eerste halfjaar ooit is voor BMW. Kijk je dan weer over de schutting bij Porsche, dan doen die het nog wat beter met ruim 146.000 leveringen, maar dat is dan wel inclusief modellen als de Macan en Cayenne.

BMW vertelt dat het verkooprecord voornamelijk te danken is aan het succes van de M3, M5 en de Touring-versies ervan. Verklapt BMW daarmee indirect dat de M2 en XM niet zo lekker lopen?

BMW wil de Europese Toyota zijn

Hier in ons continent is BMW trots op de verkoop van de EV’s. Eén op de vier nieuwverkochte BMW’s in Europa is elektrisch. Tel je daar de PHEV’s bij op, dan kom je op 40 procent. Maar ook andere aandrijfvormen zijn belangrijk. BMW-baas Zipse vertelt over het belang van het spreiden van de kansen op verschillende brandstoftypes, zoals elektrisch en benzine, maar ook alternatieve brandstoffen zoals HVO100 en waterstof. Met dat verhaal worden we doodgegooid bij Toyota.

BMW’s nabije toekomst

Maak je alvast klaar voor de eerste week van september. Dan maken bijna alle automerken iets interessants bekend tijdens of in aanloop naar de IAA in München. Op 5 september is het aan BMW om de iX3 van de Neue Klasse te presenteren. Daarmee gaat BMW de zesde generatie van de elektrische aandrijflijn in.

De nieuwe BMW-i’s klinken nu al veelbelovend. Zipse heeft het over een actieradius tot 800 kilometer (WLTP), 400 kW opladen (goed voor 350 kilometer bijladen in tien minuten) en een verbruik van maar 15 kWh per 100 kilometer.

En zo blijft BMW nieuwe auto’s uitbrengen. Tussen nu en 2027 moeten er veertig (!) nieuwe modellen en updates zijn doorgevoerd. Al die auto’s krijgen de Neue Klasse-tech en -ontwerp. Dan heb je een idee hoe belangrijk de Neue Klasse is voor BMW.

