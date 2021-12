Nieuwe VW Amarok lijkt totaal niet op een Ford

De nieuwe VW Amarok is overigens niet een 100% echte Volkswagen.

De markt van kleine pick-ups wordt telkens kleiner. Dit in tegenstelling tot de kleine pick-ups, die weer een stuk groter worden. Voorheen was de markt bezaaid met dit soort auto’s, tegenwoordig zie je ze telkens minder. Als je dan toch voor een pick-up gaat, ga dan voor een lekkere dikke Dodge met Hemi V8 of een F-150.

Het grootste probleem voor veel merken is dat het vrij lastig is om de auto’s te laten voldoen aan alle veiligheids- en emissie-eisen terwijl de prijs laag moet blijven. Dat niet alleen, zo’n specifieke auto ontwikkelen kost veel geld terwijl de afzet relatief klein is.

Nieuwe VW Amarok

Mede daardoor moet zo’n model lang meelopen. Dat niet alleen, vaak zie je ook dat dergelijke bedrijfswagens ontwikkeld worden in samenwerking met andere fabrikanten. De Mercedes-Benz X-Klasse en Renault Alaskan waren stiekem een Nissan Navara. Net als de Dongfeng Rich 6 (maar ja, die vergeten we nog weleens).

De nieuwe Volkswagen Amarok staat gelukkig ook op de planning. Het huidige model wordt officieel niet meer in Europa geleverd. Mocht je er nog eentje willen hebben, kon je kijken naar een voorraadexemplaar dat in een hoekje van de showroom staat te verstoffen.

Wachten

Wat je ook kun doen is eventjes wachten. Er komt namelijk een gloednieuwe VW Amarok aan. Deze staat gepland voor volgend. Dat lijkt heel ver weg, maar over 23 dagen is het al 2022. De nieuwe VW Amarok kan er zo snel komen vanwege het feit dat er samengewerkt wordt met Ford.

Volkswagen en Ford hebben hun krachten gebundeld als het gaat om elektrische aandrijflijnen en bedrijfswagens. De nieuwe VW Amarok zal niets anders zijn dan een een Ford Ranger met Volkswagen-koetswerk. De Ford Ranger is onlangs onthuld. Nu is het alleen de vraag in hoeverre de modellen zullen afwijken van elkaar.

Volgens Volkswagen Nutzfahrzeuge zal de nieuwe VW Amarok een echt Volkswagen-DNA krijgen. Reken dus op een afwijkend interieur en een andere neus. De ‘greenhouse’, achterbak, het chassis en de aandrijflijnen zullen dan wel grotendeels identiek zijn.

De nieuwe VW Amarok wordt aan het einde van volgend jaar op de Europese markt verwacht.