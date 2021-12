Elektrische BMW 7 Serie is weer lekker dwars

De elektrische BMW 7 Serie belooft een bijzondere auto te gaan worden.

De BMW 7 Serie is de laatste paar generaties een voorbode op ‘dat wat gaat komen’. De E65 was het begin van een serie bijzonder vormgegeven BMW’s. De F01 was een kloeke, enigszins behouden vormgegeven limo en de G11 een soort doorontwikkeling daarvan. De rest van het modelgamma volgde vervolgens de lijn die werd ingezet.

Maar nu komt er een compleet nieuwe Siebener aan. Sterker nog, er komen er twee. Een ‘gewone’ versie en een elektrische BMW 7 Serie, die BMW de ‘i7’ gaat noemen. Logisch, de BMW i4 is immers ook een elektrische 4 Serie en de iX3 een elektrische X3. De i7 maakt op dit moment zijn testrondjes in Arjeplog, Zweden. Normaliter zit daar een cameraman verstopt met telelens-camera, maar in dit geval is het BMW dat de afbeeldingen heeft gemaakt en vrijgegeven.

Elektrische BMW 7 Serie

Een zeer opvallend detail dat we zien, zijn de koplampen. Daar is BMW sowieso de laatste tijd erg creatief mee, evenals de nieren. Jarenlang hadden BMW’s twee kleine nieren en twee dubbele koplampen, maar dat is niet per se meer het geval. Kijk maar naar de nieuwe BMW 2 Serie, XM of iX.

De nieuwe elektrische BMW 7 Serie lijkt twee platte lichtbalken te krijgen die bovendien lager dan normaal zijn gepositioneerd. Of de rest van de auto is hoger geworden, dat kan natuurlijk ook. Het geeft de grote limousine een beetje een vibe die we ook zagen op de BMW 8 Serie en voor de Need For Speed 2 SE-spelers, de BMW Italdesign Nazca C2.

Axle-to-dash verhouding

Verder is er nog niet heel erg veel zinnigs te zeggen, vanwege het flinke camouflage-pak dat de i7 aan heeft. Wel kunnen we aan de zijkant zien dat de ‘axle-to-dash’-verhouding perfect is. De voorwielen staan mooi ver naar voren ten opzicht van het stuurwiel. Dit om frontoverhang-fanatici als @jaapiyo tevreden te houden.

In technisch opzicht maakt BMW bekend dat ze gebruik gaan maken van de vijfde generatie BMW eDrive-technologie. Dat betekent simpel vertaald dat de architectuur van het elektrische systeem van de BMW iX gebruikt gaat worden. Reken dus op een batterij van 105 kWh, drie versies (xDrive 40, xDrive 50 en een ‘M60’). Wel zullen de prestaties en de actieradius iets beter zijn in vergelijking met de hogere iX. Daarnaast bevestigt BMW dat er naast de i7 ook een reguliere 7 Serie zal komen met benzine, hybride én dieselmotoren.