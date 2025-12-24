Nieuwe BMW 1 Serie krijgt subtiele verbeteringen, maar is dat genoeg?

Of is het Kia-gehalte nog steeds te hoog?

Niet geheel onterecht was de trouwe BMW-fanbase niet heel blij toen ze de nieuwe 1 Serie voor het eerst zagen. ”Kia belde, ze willen hun ontwerptaal terug”, klonk het. Ook de M135 en 120 met M-Sport-pakket konden niet echt loskomen van het Kia-imago. Lukt het de Japanse BMW-tuner 3D Design wel met een tuningpakketje?

Hoewel er inmiddels ook een M Performance-pakket vanuit BMW is, houdt de Japanse partij niet tegen om een eigen set aan te bieden. Het pakket van 3D Design past alleen op de M135 en de 120 met M Sport-pakket.

0 procent koolstofvezel, 100 procent plastic

Je verwacht nu het vaste stramien: een boel koolstofvezel op zo’n manier gevormd dat er een leuke voorbumper, zijskirt en diffuser van gemaakt zijn. Maar nee! 3D Design laat de koolstofvezels links liggen. In plaats daarvan gebruikt de tuner een stofje genaamd polyurethaan. Deze robuuste kunststof is eveneens lekker licht, maar ook duurzaam en betaalbaar. Iedereen blij.

Wat hebben ze dan precies gemaakt? Er zit een nieuwe frontlipspoiler op die is meegespoten in de carrosseriekleur. De nieuwe bumper lijkt op die van de huidige 2 Serie (F74). Volgens 3D Design zou die ook zomaar op de 2 kunnen passen.

“Mocht er iemand zijn met een 2 Serie M-Sport die dapper genoeg is om te zeggen: ‘Ik koop hem als hij past’, dan zou ik hem graag eens komen bekijken in de showroom in Yokohama om te zien of hij past!”, zegt de tuner.

Logo’s en een hergebruikte dakspoiler

Daarnaast zit er een andere dakspoiler op die niet nieuw is. 3D Design gebruikt het dakje van de derde generatie 1 Serie (F40). Misstaat de huidige 1 helemaal niet. De velgen zijn ook anders, namelijk vijfspaaks 19-inch exemplaren van de tuner. Aan de binnenkant kun je nog wat sportievere pedalen laten monteren en verwerkt 3D Design met alle liefde haar logo in de vloermatten.

Wat het grapje kost? Ga je voor het hele pakket? Dan ben je omgerekend ongeveer 1.200 euro kwijt. Wil je niet alles, dan kun je de onderdelen allemaal los van elkaar bestellen. Je hoeft er overigens niet voor naar Japan, want 3D Design heeft een samenwerking met Baanvelgen uit Rotterdam.