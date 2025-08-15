De cirkel van de BMW 8 Serie is rond

De BMW 8 Serie gaat niet alleen als de brandweer, zo ziet ‘ie er ook uit.

Als we het hebben over de 8 Serie denk je waarschijnlijk aan het huidige model, die alweer heel wat jaartjes meedraait. Maar ergens in je hoofd zal ook het origineel zitten. De prachtige coupé die zelfs met een twaalfcilinder verkrijgbaar was. BMW grijpt nu terug op het verleden met de BMW M850i Edition M Heritage.

Het een speciale editie voor geselecteerde markten, waaronder de Verenigde Staten. Maar goed ook, want de editie wordt gekenmerkt door felle kleurtjes. Dat durven we in Europa helemaal niet te bestellen, laat dat maar aan de Amerikanen over.

De M850i Edition M Heritage werd onthuld op Pebble Beach, niet geheel toevallig dezelfde plek waar de huidige 8 Serie in 2018 zijn Noord-Amerikaanse debuut maakte.

Terug naar de roots

De originele BMW 8 Serie (E31) debuteerde in 1989 op de IAA in Frankfurt en was toen een toonbeeld van technologie, stijl en status. De Duitsers wisten echt het publiek te verrassen door eind jaren tachtig met zo’n vlaggenschip te komen.

Met de M850i Edition M Heritage wil BMW die magie terughalen. Dat doen ze onder andere met vijf klassieke lakkleuren rechtstreeks uit de jaren ’90: Bright Red, Mauritius Blue metallic, Cosmos Black metallic, Oxford Green metallic en Daytona Violet metallic. Allemaal afkomstig uit de BMW Individual-collectie en allemaal zonder meerprijs te bestellen op deze speciale editie.

Welke kleur je ook kiest, je krijgt standaard een M carbon dak met M-tricolore strepen. Daaronder vind je 20-inch Orbit Grey lichtmetalen wielen en het M Sport Professional-pakket. Dit pretpakket bestaat uit M Sport-remmen met zwarte klauwen, Shadowline-koplampen en de nodige zwarte accenten.

Binnenin heeft BMW ook ingezet op exclusiviteit. De M Sport-stoelen zijn bekleed met zwart Merino-leer en Alcantara, voorzien van een diamantpatroon en M-kleuren stiksel. Alcantara komt ook weer terug op het dashboard, de hemelbekleding en de bovenste delen van de deurpanelen.

Het Alcantara wordt gecombineerd met mat carbon interieurpanelen, een glazen pookknop en een inscriptie met M850i Edition M Heritage 1/500. Want ja, BMW bouwt er wereldwijd maar 500 stuks van. Eigenlijk zit er alles op aan, inclusief het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System en het Driving Assistance Professional Package. Kleurtje kiezen en gaan met die banaan, brandweer of smurf.

Aangezien het de M850i betreft krijg je de 4.4-liter TwinPower Turbo V8, goed voor 523 pk en 750 Nm koppel. Daarmee sprint de auto in een tel of vier naar 100 km/u. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u en het blok is gekoppeld aan een 8-traps Steptronic-automaat. En ja, het is een xDrive.

De M850i Edition M Heritage moet de ultieme hommage aan de E31 voorstellen. De productie start in november 2025, de eerste leveringen volgen in het eerste kwartaal van 2026.