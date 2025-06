Meer informatie gelekt over de volgende 3 Serie en iM3!

De nieuwe BMW i3 en iM3 komen eraan.

BMW M-baas Frank van Meel was duidelijk: wat voor aandrijflijn de volgende M3 ook krijgt, een M3 is altijd een M3. Volgens die logica blijft de elektrische M3 dus ook gewoon M3 heten. Zo is dat ook weer duidelijk, toch? Nee!

Een nieuw lek legt een boel informatie over de volgende 3 Serie en M3. Een gerenommeerd lid van het BMW-forum Bimmerpost is bijvoorbeeld al te weten gekomen wanneer we welke 3 Serie mogen verwachten. Hierbij noemt hij de niet-M-versie i3. Dat zou betekenen dat de oude naam van stal wordt gehaald. Daarnaast omschrijft de redacteur de M-auto als de ZA0 iM3. Dan toch de naam iM3?

BMW i3 (NA0/NA1)

Der Deier van de Neue Klasse-generatie zal in eerste instantie in vijf verschillende uitvoeringen komen: een 20, 40, 40 xDrive, 50 en 50 xDrive. Standaard zijn deze BMW’s voorzien van 19-tot 21-inch wielen, comfortabele stoelen uit de 5 Serie en een panoramadak. Optioneel voegt de fabrikant er een verlichte grille, een rij-assistent voor op de snelweg en een het nieuwe iDrive-panoramisch display aan toe. De productie moet in juli 2026 beginnen.

Later krijgen we een wat spannendere 3 Serie, de M60 xDrive. Deze uitvoering moet een stuk leuker sturen dankzij een adaptief M-onderstel en M-remmen. Aan de binnenkant zul je ook tal van M-spulletjes tegenkomen, zoals het stuur. Optioneel staat de 3 Serie M60 xDrive op 20-inch wielen met sportbanden. BMW begint met het maken van de 3 Serie M60 in maart 2027.

BMW iM3 (ZA0)

Geen zorgen: er komt ook een non-elektrische M3. Ga je toch voor de iM3, dan heb je de keuze uit precies één versie. De specificaties ervan zijn nog onbekend, maar naar verluidt gaat BMW voor zo’n 600 tot 700 pk. De elektrische M3 staat op 20-inch wielen met optioneel koolstofkeramische remmen erachter. Liefhebbers zullen balen van het feit dat het pano-dak niet vervangen kan worden door een dicht koolstofvezel dak. Over dat spul gesproken: dikke kans dat het ontbreekt op de iM3 en is ingeruild voor een carbonvervanger.

De allereerste volledig elektrische BMW M3 moet tegelijkertijd met de M60 in productie gaan, wat dus ergens in maart 2027 is. Zin in?

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots