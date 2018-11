BREEK: BMW weet nog steeds niet van bestaan MS Paint

Get with the program...

BMW’s met een kleurtje, we houden ervan. Zodoende worden we dan ook blij blij blij van het feit dat BMW een nieuwe webpagina uit de lucht gestampt heeft, waardoor het een stuk makkelijker wordt om je nieuwe Bimmer te visualiseren in een ander kleurtje dan glaciersilber. Immers kan dit alleen maar een positieve impact hebben op het aantal wild gekleurde BMW’s op ’s heeren wegen en in de showroom van Abu Dhabi Motors.

Het verhaal van BMW’s Individual lak is bekend: BMW biedt klanten op haar moderne producten een bedroevend beperkt spectrum aan saaie kleuren aan en laat je vervolgens enkele ruggen extra betalen als je een echt mooie, flitsende en vooral wat specialere lak wil hebben. De mogelijkheden zijn wat dat betreft eindeloos. Mocht je zo’n impuslief type zijn dat van vakanties pleegt terug te komen met nieuwe gezichtstattoos, kan je bijvoorbeeld je auto in de kleur van de nagellak van je main squeeze laten spuiten. Ondanks het feit dat het volgens ons vrij simpel moet zijn dit in een configurator te implementeren (dat kon immers ook al in Need For Speed in de 90s), deed BMW dat tot op heden niet.

En ze doen het nog steeds niet! Voor paint-to-sample verf zal je alsnog even een potje moeten laten mengen bij de betere BMW dealer(?), maar BMW heeft nu wel the next best thing klaarstaan voor je. Via de Individual Visualizer kan je je virtuele dikke BMW namelijk voorzien van allerlei soorten kekke lakkleuren. Er zitten klassiekers tussen zoals Dakar Yellow II en Daytona Violet, maar je kan ook sommige kenmerkende kleuren van de concurrentie aanvinken, zoals Verde Mantis en KOMO grijs Nardo Grey. Naar verluidt wordt je M4 wel wat zwaarder in de neus van de laatste optie, maar dat gerucht kunnen we niet bevestigen noch ontkennen.

Voorlopig is de epische visualizer alleen beschikbaar voor de 5-serie, 7-serie, M4 en M5. Andere modellen zullen echter ongetwijfeld volgen. Voor als je het jezelf afvroeg: bovenstaande 540i is uitgevoerd in de stijlvolle tint lipstick.



Dank Remi voor de tip!