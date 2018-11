F1 wil het mes zetten in onattractieve races

Kansen voor Zandvoort?

Sinds Liberty Media de Formule 1 heeft overgenomen van ome Bernie en diens geldschieters van CVC Capital, is er los van wat window (un)dressing nog niet héél veel veranderd in de sport. Het afschaffen van de grid girls was natuurlijk een bittere pil om te slikken voor de fans, maar goed, na de start van de race ben je dat gemis alweer bijna vergeten. Zo niet kan je altijd nog even in ons archief zoeken op de tag ‘kalender‘. Multi-tasking jungeh!

Eigenlijk is de meest merkbare verandering die Liberty Media heeft doorgevoerd in mijn ogen de latere start van races. Die beginnen nu tien minuten na het uur, in plaats van op het uur. Ik merk bij mezelf dat ik hierdoor vooral vaker de voorbeschouwing laat voor wat het is, wat vast niet de bedoeling zal zijn geweest van de mediagigant, maar soit. Het punt is eigenlijk: écht enorm ingrijpende veranderingen zijn er (gelukkig) niet doorgevoerd.

De vraag is echter hoe lang dat zo blijft. Met enige vreugde hebben we de laatste tijd gezien dat proefballontjes als ‘twee races in een weekend’ onverwijld zijn afgeschoten, doch het feit is dat Liberty Media langzaam maar zeker pas echt de macht gaat krijgen. Dat komt bijvoorbeeld doordat het nog onder Bernie afgesloten Concorde Agreement afloopt na 2020, maar ook omdat de contracten van individuele races op hun einde lopen. In die gevallen kunnen de Amerikanen nu dus gaan beslissen of ze door willen met de races, of hun heil toch liever ergens anders zoeken.

Liberty’s Chase Carey heeft dan ook een snood plan bedacht om de race organisatoren te motiveren om een zo goed mogelijke show van hun evenement te maken. In het verleden schortte het daar wat hem betreft namelijk aan:

Quite simply our events became stale, which led promoters to focus on costs as opposed to growth. Events today are more valuable than ever, and we have a world class premium event. We need to focus on maximising the value of our events, and communicating that to host locations. We’re encouraged that the message is getting through to both existing and potential new host cities.

We believe there is still potential growth, significant growth, in the promotion segment, during the next few years. The growth will be driven by three factors. First, we expect to expand our calendar beyond our current 21-race schedule. The expansion will be modest, but we have been excited by the number, quality and diversity of new locations interested in hosting a race. We are on the right side of the quality of races or fees. Every race needs to be great for fans, and be an attractive business proposition