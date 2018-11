LOL: man creëert parkeerproblemen door zijn 38(!) deelauto’s

Prins Bernhard-praktijken in de VS.

Er is al een tijdje wat gerommel rondom Airbnb. Voor citytrippers is de deeldienst voor huizen een populaire uitkomst, want het zorgt ervoor dat jij huizen zeer tijdelijk kunt krijgen als de eigenaar er niet is. Tof, totdat huisjesmelkers speciaal huizen gaan opkopen om voor de dienst te gebruiken. Dan krijg je praktijken die niet ideaal zijn voor de woningmarkt.

In de VS bestaat er een ‘auto-Airbnb’. De dienst genaamd Turo zorgt ervoor dat de auto’s die je huurt van een privébezitter komen en niet van bijvoorbeeld Europcar of Hertz. Kijkers van Doug DeMuro kennen de dienst waarschijnlijk wel, de YouTuber gebruikt de app vaak (waarschijnlijk vanwege promotie) om tijdens zijn reizen door Amerika mobiel te blijven. Zodat je in plaats van een saaie Cadillac XTS ineens kunt rondtuffen in een ELR. Gaaf! Maar ook deze dienst kent melkers.

Eén van die melkers tartte de grenzen deze week in Chicago. NBC Chicago meldt dat een wijk in de grootste stad van Illinois kampte met gigantische parkeerproblemen. Mensen reden straat in, straat uit en zochten soms 40 minuten naar een parkeerplek. Alles stond vol: en dat dagen lang. Vreemd, aldus de bewoners. Tijd om verhaal te halen.

De parkeerproblemen waren te wijten aan één bewoner van de wijk. Het gros van de auto’s die overlast bezorgen worden door deze man verhuurd via Turo. Bewoners zijn het er mee oneens, maar er worden geen wetten overtreden. Noch de Amerikaanse wetten noch die van Turo verbieden het bezit van 38 auto’s om te verhuren. De wijk werkt met permit parking, waardoor alleen auto’s met een geldige identificatie er langere tijd mogen staan. Alle betreffende auto’s hebben zo’n permit.

Het is dus niet netjes om je wijk zo vol te proppen, maar illegaal is het niet. Er wordt wel gepleit voor meer controle op grootschalig autobezit, maar tot die tijd mag deze inwoner lekker Turo-en.