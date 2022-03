BREEK: brandstofaccijns al over paar weken omlaag!

Over een paar weken kun je vermoedelijk voordeliger benzine of diesel tanken dan nu het geval is in Nederland. De brandstofaccijns gaan eerder omlaag.

Gisteren kwam het nieuws dat de brandstofaccijns omlaag gaan. Hoera. Alleen de kleine lettertjes waren wat minder plezant. De beoogde datum om de extra vorm van belasting te verlagen op brandstoffen was 1 juli 2022. Dat betekent dat automobilisten nog maandenlang met peperdure en mogelijk verder stijgende brandstofprijzen opgescheept zouden zitten. Een gevalletje blij maken met een dode mus. Daar komt nu toch verandering in.

Per 1 april

Niet in juli maar al in april gaan de brandstofaccijns omlaag, aldus RTL Nieuws op basis van bronnen. Dat betekent concreet dat je over exact drie weken meer behapbare prijzen aan de pomp mag verwachten. De benzineprijs zal door de maatregel 17 cent per liter voordeliger uitvallen en diesel 11 cent per liter. Het kost het kabinet vele miljoenen om deze maatregel uit te voeren, maar autorijdend Nederland moet een minder harde pijn voelen in de portemonnee. Het totale pakket kost de staat zelfs 2,8 miljard euro.

Het kabinet gooit de brandstofaccijns omlaag om de dreun door een dalende koopkracht enigszins te verzachten. Daarnaast valt straks ook gas en elektriciteit niet langer onder het hoge btw-tarief van 21 procent. Het lagere tarief van 9 procent gaat hier tijdelijk voor gelden. Overigens gaan die maatregelen wel pas van 1 juli 2022 van kracht.