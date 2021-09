Noorwegen haat benzine- en dieselauto nu echt

Als Europa een klaslokaal was, dan zou Noorwegen dat ventje zijn dat altijd vooraan zit tijdens de les.

De transitie naar elektrisch met betrekking tot de auto verloopt hard en al helemaal in Noorwegen. Het aantal modellen neemt gestaag toe en ook laadpalen komen als paddestoelen uit de grond. Van alle Europese landen is Noorwegen toch wel het toonbeeld van het pushen van de elektrische auto. Ze waren er vroeg bij en de overheid daar stuurt erop aan om de inwoners zo snel mogelijk in een EV te krijgen.

Noorwegen in moordend tempo aan de elektrische auto

Misschien wel sneller dan gedacht. In eerste instantie was de verwachting dat Noorwegen zou stoppen met de verkoop van nieuwe auto’s op benzine of diesel in 2025. Echter volgens Motor, dat is een magazine van de automobiele federatie van Noorwegen, zit het land in een versnelling. Op z’n vroegst zou Noorwegen al in april 2022 kunnen stoppen met de nieuwverkoop van benzine- en dieselauto’s. Mind you, dat is al over zeven (!) maanden. Dan komt het opeens wel heel dichtbij.

De verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor zou in Noorwegen zo drastisch zijn gedaald, dat het verbod enkele jaren naar voren getrokken kan worden. Slecht nieuws voor autofabrikanten die er ook nog graag een nieuwe benzine- of dieselauto willen verkopen. Dat zit er misschien straks niet meer in.