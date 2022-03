Lezersvraag: beste tips voor brandstofbesparing?

Kom maar op met je wijsheden. Wat zijn je gouden tips met betrekking tot brandstofbesparing?

Vandaag komt de benzineprijs even op adem na dagenlange stijgingen, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Toekomstige stijgingen zijn alles behalve uitgesloten. Gelukkig komt er enige verlichting in vorm van een accijnsverlaging, maar tot die tijd is het nog steeds huilen aan de pomp. Je kunt het financiële leed een beetje verzachten. Help je naaste Autoblog-lezer en geef de beste tips voor brandstofbesparing! Want zelfs met die verlaging van de accijns kan een volle tank er behoorlijk inhakken elke keer weer.

Tuurlijk, af en toe even vlot accelereren is niet slim voor je portemonnee maar wel leuk. Moet ook gewoon kunnen af en toe. Maar voor een gemiddelde autorit kun je tal van dingen bedenken om brandstof te besparen. Rij bijvoorbeeld niet te dicht op je voorligger om beter te kunnen anticiperen. Remmen is angst, gas los is vaak beter. En zo zijn er nog wel wat tips te bedenken.

Kortom, ga los op deze vrijdagmiddag in de comments. Deel ons als je wijsheden voor brandstofbesparing. Benieuwd naar jullie input!