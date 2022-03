Benzine eindelijk goedkoper! (maar diesel stijgt door)

Het heeft eventjes geduurd, maar eindelijk zakken de prijzen weer een beetje. Benzine is eindelijk weer goedkoper.

In Nederland is het tanken van een auto nooit goedkoop geweest. Dankzij de torenhoge accijns en BTW daarbovenop is het minimumbedrag heel erg hoog. Maar door de oorlog in Oekraïne na de invasie van Rusland (meteen even de twee verboden in een zin gebruiken) stijgen de prijzen behoorlijk.

Nou ja, stegen. Want we hebben goed nieuws voor je. De benzineprijzen zijn namelijk aan het dalen vandaag. Alles is natuurlijk relatief. De prijs is adviesprijs is nu 2,492 euro, aldus UnitedConsumers.

3,92 euro per 3,785 liter!

De prijzen zijn gemiddeld genomen wereldwijd aan het stijgen. Zelfs in de VS roepen ze moord en brand. De prijs is daar gemiddeld 4,32 dollar per gallon. Extreem hoog voor hun begrippen. We zullen het ter lering en vermaak eventjes voor je omrekenen, dat is 3,92 euro per 3,785 liter. Iets meer dan een euro per liter! Daar zijn ze overigens flink over aan het klagen.

Benzine eindelijk goedkoper, diesel niet

Het is wel opvallend dat de dieselprijs niet mee zakt. Integendeel, die stijgt nog. Een liter kost nu 2,379 euro. Sowieso is het verschil tussen diesel en benzine flink kleiner geworden. De reden hiervoor is vrij eenvoudig. Mensen met een diesel moeten vaak veel kilometers maken, denk aan zakelijke rijders en de transportsector. De vraag blijft dus relatief hoog, terwijl veel benzine-rijders de auto laten staan. Goed nieuws voor de petrolhead, Super en andere premium benzines zijn ook 1 cent goedkoper geworden.

Het lijkt erop dat het hoogtepunt is bereikt. De prijs van ruwe olie is namelijk ook dalende. Het probleem voor ons consumenten is dat de prijs van benzine minder hard daalt dan de prijs van ruwe olie. Die ging namelijk volgens de NOS met 15 cent naar beneden. Om eventuele extreme stijgingen te voorkomen, kijkt het kabinet naar verlaging van de accijnzen op benzine.