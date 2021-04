BREEK: camera's veroorzaken wagenziekte - Autoblog.nl

Camera’s, iedereen weet er tegenwoordig op elk moment eentje op zich gericht. Maar die dekselse units blijken gewoon wagenziekte te veroorzaken!

Twee dagen geleden trok Mercedes na een tergend lange tease-campagne eindelijk het doek af van de nieuwe Mercedes EQS. De elektrische opper-sedan van Das Haus moet de vaandeldrager worden van Mercs nieuwe generatie (elektrische) auto’s. Als zodanig is de joekelige sedan uiteraard een Technologieträger van jewelste. Daarbij springt vooral het enorme MBUX hyperscreen in het oog, hoewel dit naar goed premium Duits gebruik stiekem een optie is.

Aerodynamica

Één modern foefje dat de EQS echter niet heeft, is achteruitkijkcamera’s in plaats van conventionele spiegels. Het conceptmodel had deze nog wel. Nou is dat laatste an sich niet zo heel bijzonder. Sinds mensenheugenis hebben concepts al vaak geen ontsierlijke spiegels op de koets om de strakke lijnen te ontsieren. Maar bij EV’s en de EQS is er nog een extra reden om af te zien van normale zij-spiegels. Dat verbetert namelijk de aerodynamica en dus de actieradius.

Camera’s goedgekeurd

Dit is ook een van de redenen voor het feit dat de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) achteruitkijkcamera’s in plaats van spiegels heeft goedgekeurd. Het zou de luchtweerstand afhankelijk van andere factoren met tussen de twee en zeven procent verbeteren. Merken als Audi en Lexus lever(d)en inmiddels al auto’s met de technologie aan boord. Waarom doet Mercedes dit dan niet terwijl ze veel moeite hebben genomen de EQS voor de rest zo glad als een aal te maken?

Honcho

Niemand minder dan topman Ola Kallenius geeft tekst en uitleg tegenover Automotive News Europe. De F1 liefhebber geeft aan dat Mercedes niet domweg alle nieuwe technologie wil gebruiken, alleen nieuwe technologie die werkt. De head honcho legt het als volgt uit:

Onderzoek heeft laten zien dat een niet-onaanzienlijk deel van onze klanten wagenziek worden van het vooruit kijken naar schermen die tonen wat er achter hen gebeurt. De voordelen zijn daarbij maar klein bij lage snelheden. Het tonen van beelden via schermen kost dan haast meer energie dan je bespaart door een lagere luchtweerstand. Alleen op hoge snelheid zouden de camera’s wat dat betreft een voordeel zijn. Ola Kallenius, geeft liever geld uit aan Hamilton dan aan extra camera’s

Waarvan akte. Heb jij ook wel eens overgegeven in een auto? Laat het weten, in de comments!