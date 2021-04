Vettel: "Verstappen had moeten winnen in Bahrein" - Autoblog.nl

Voormalig Red Bull Racing kampioen Sebastian Vettel gooit schaduw op zijn beoogd opvolger Max Verstappen.

Als echte F1 fan, zal het je niet zijn ontgaan dat er dit weekend weer een F1 race op de kalender staat. We moesten er even op wachten na de eerste race in Bahrein. Dat was wel zuur, want die race smaakte ondanks het voor oranje brillen minder prettige einde duidelijk naar meer. Eindelijk lijken we weer een echt gevecht om de titel bij de kladden te hebben. Exact wat de sport na jaren van Mercedes-dominantie nodig heeft.

In de opbouw naar de race van morgen, liet de F1 organisatie twee oude houwdegens nog even terugblikken op de eerste race. De door het ijs gezakte Sebastian Vettel schoof samen met winnaar Sir Lewis Hamilton aan om wat vragen te beantwoorden van de journo’s. Het ging daarbij uiteraard over LH44’s knappe zege en over Vettels matige debuut voor Aston Martin. Maar een belangrijk onderwerp was natuurlijk ook onze Max Verstappen. Opvallend genoeg was juist Seb verdraaid kritisch op MV33:

Ik zag de hoogtepunten na de race. Ik denk dat Max sneller was en betere banden had aan het eind van de race, maar ik denk dat Lewis slimmer was en alles deed wat hij moest doen. Lewis heeft de race uiteindelijk gewonnen dus dat spreekt voor hem. Max had een kans en was sneller, maar heeft niet gewonnen. Hij had eigenlijk wel moeten winnen, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus in dat licht moet je zeggen dat Lewis écht gewonnen heeft. Sebastian Vettel, heeft dezer dagen scherpere teksten dan inhaalacties

Klabang, daar mag Max het dus mee doen. Hoe durft die trage Duitser! Ondanks dat Sebastian Vettel beter een Sebbatical (har har) had kunnen nemen, is er weinig tegenin te brengen. Of ben jij een andere mening aangedaan? Laat het weten, in de comments!