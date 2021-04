Al het rubber raakt langzaam op - Autoblog.nl

Al het rubber op aarde raakt langzaam op. Wij ontkennen alle schuld.

Zoals de onvolprezen Olav Mol vanmiddag nog eloquent vertelde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia Romagna, hebben alle auto’s banden. Of het nou een F1 auto is, een Lamborghini, of een Eendje, al het vermogen moet via een paar vlakjes rubber op de weg overgebracht worden. Nou is dat rubber tegenwoordig stiekem een mix van rubber en een boel andere materialen, maar zonder rubber zouden we nog op houten wielen rijden.

Wij van autoblog zijn er niet vies van om af en toe een setje rubber weg te gummen. Doch de vraag is hoe lang deze conspicuous consumption nog kan blijven bestaan. Kwaliteitspublicatie Forbes meldt namelijk dat autofabrikanten na een gebrek aan semiconducters nu te maken hebben/krijgen met een gebrek aan rubber.

Net als bij de genoemde semiconductors, is de oorzaak hiervan ‘multifactoriëel bepaald’. Dat zegt men in de geneeskunde ook altijd als de oorzaak eigenlijk niet helemaal duidelijk is. Hoe dan ook heeft het allemaal (uiteraard) te maken met de Rony Rona. Daarnaast hebben echter ook weersomstandigheden en bladrot de productie van rubber in landen als de ‘Nam en Thailand ernstig geraakt.

China zag de bui (letterlijk) al hangen en heeft een bak rubber gekocht om een voorraadje te kweken. Dit heeft de markt nog krapper gemaakt. De prijs van een kilo rubber schommelt nu rond de twee Dollar, een vierjarig record. Rubber-kenner Robert Meyer, voormalig acteur in natuurfilms topman van een enorm rubberbedrijf, voorspelt echter dat de prijs in de komende jaren door zal stijgen naar 5 Dollar per kilo:

The supply issues that we’re seeing now, they are structural. They will not change very soon. Robert Meyer, is net als teigetje deels gemaakt van rubber

Grote autofabrikanten geven op vragen van Bloomberg aan dat ze ‘de situatie in de gaten houden maar nog geen gevolgen gemerkt hebben’ van het rubbertekort. Enkele andere echte kenners zijn echter minder positief gestemd. Consultancy-advocaat toko Foley and Lardner dat enkele toeleveranciers in de autosector representeert zegt er dit over:

It’s nowhere near the level of the chip shortage from our perspective so far, but it’s definitely brewing. Foley and Lardner LLP, heeft een jonge Tom Cruise in dienst

Dus daar heb je het, schrijf je snel in voor de volgende driftcursus, nu het nog kan!