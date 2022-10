BREEK – Dutch Grand Prix ook in 2024 en 2025

Heet nieuws over de Dutch Grand Prix! Die staat namelijk in ieder geval tot en met 2025 op de kalender.

De Dutch Grand Prix is een waanzinnig succes, daar is iedereen het over eens. De Formule 1 teams, de internationale pers, en natuurlijk alle Max Verstappen fans. We hebben nu twee edities achter de rug en nummer drie is inmiddels door de FIA gepland na de zomerstop in 2023.

Héét van de naald meldt BNR in de Nationale Autoshow nu dat de Dutch Grand Prix ook na volgend jaar nog zeker twee jaar extra op de Formule 1 kalender komt te staan. Ook in 2024 en daarna in 2025 zal de koningsklasse van de racerij acte de présence geven in de duinen van Zandvoort.

Harde pegels

Misschien geen grote verrassing na het succes van 2021 en 2022, maar de centjes moeten er ook zijn natuurlijk. Voor 2023 was dat al geregeld, maar de financiering voor daarna was nog niet rond. Om de optie voor 2024 en 2025 te lichten moet de organisatie voor 1 november, de deadline die het Formule 1 management heeft gesteld, daar het geld voor binnen harken.

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is dus gelukt! Yes!!!! Het gaat om harde pegels namelijk. Dit jaar was het budget al van 45 miljoen naar 60 miljoen gestegen aldus sportjournalist Jaap de Groot tegen BNR, en dat moet dus ook voor de komende drie jaar opgehaald worden.

Dat is twintig miljoen euro per dag. (…) Dat heb je niet zomaar bij elkaar geschraapt. Nu is het rond, dus kan er groen licht worden gegeven om die twee optiejaren te lichten

De kaartjes voor 2023 kun je al reserveren. Mis je die editie heb je dus in 2024 en 2025 een nieuwe kans om de helden van de Formule 1 in Zandvoort te zien racen.