BREEK: Grand Prix van België blijft gewoon!

Great news. De Grand Prix van België zal ook na dit jaar deel uit blijven maken van de F1 kalender!

Ja…en dan even vlak voor de nieuws nog een huishoudelijke mededeling. Maar dan wel een van het heugelijke soort. De Grand Prix van België lag onder vuur. Even vreesden we ervoor dat de race, net als de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard, de bietenbrug op zou gaan. Met het verschil dat we dat in het geval van de Belgische Grand Prix, dan wel erg zouden vinden.

Maar het ijzer is gesmeed nu het heet is. En het resultaat is dat de Belgische Grand Prix volgend jaar ook gewoon weer deel uitmaken van de F1 kalender. Wat daarbij meehelpt, is dat de race dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar, vermoedelijk gewoon van start zal gaan. Maar ook niet ongunstig is dat de terugkeer van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix voorlopig is uitgesteld. Er wordt al een tijdje gedacht aan een LL Cool Jesque comeback van Kyalami, waar in 1993 voor het laatst een F1 race werd georganiseerd. Die is nu naar verluidt echter uitgesteld, naar op zijn vroegst 2024.

Dat maakt ruimte op de overvolle kalender voor Spa. Helaas lijkt de deal echter wel voor slechts een jaar te zijn voorlopig. Volgend jaar zal dit dansje dus nog een keer gedanst moeten worden. Hopelijk met hetzelfde resultaat. Maar dat valt te bezien…Er wordt ook gespeculaasd over een deal waarbij de Grand Prix van België eens in de twee jaar op de kalender zal staan. Enfin, voor nu pakken we om het te vieren er vast wat patattekes, een Brugse Zot en een paar bonbons bij. Amai, zeg!