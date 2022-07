Breek! Auto verboden bij de Grand Prix van Zandvoort

Er is geen mogelijkheid om met de auto naar de Grand Prix van Zandvoort te komen dit jaar.

Het was al niet verstandig om naar de Grand Prix van Zandvoort te komen met de auto in 2021. De organisatie moedigde dan ook aan om vooral met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Iedereen weet dat de toegangswegen naar de badplaats verre van ideaal zijn. Zeker tijdens een event is er garantie op files.

Voor 2022 neemt de organisatie een nieuwe stap maatregelen. Circuitdirecteur Robert van Overdijk zegt tegenover de Volkskrant dat de Grand Prix van Zandvoort een autoluw evenement gaat worden. Uniek. Het is het eerste Formule 1-event ter wereld waar geen auto’s welkom zijn. Of dat een feit is waar je trots op moet zijn is een tweede. Het is eerder een gevalletje noodzaak dan een mijlpaal.

Naar Grand Prix van Zandvoort met de auto?

Bij de vorige editie was het ook al niet mogelijk om met de auto nabij het circuit van Zandvoort te parkeren. In plaats daarvan waren er parkeerplekken in de omgeving van Zandvoort, waarbij je in een pendelbus kunt stappen naar het circuit.

Volgens van Overdijk maakten slechts 2 procent van de 200.000 bezoekers gebruik van de pendelbus op een parkeerplaats in Beverwijk. Op deze deze parkeerplaats konden 3.500 auto’s staan. Daarnaast waren er 233 parkeerplekken voor VIPs. Deze worden eveneens geschrapt.

Roy Hirs, manager van het mobiliteitsplan voor de Dutch Grand Prix, zegt dat er al plannen lagen om het Grand Prix weekend volledig autoluw te maken. De plannen zijn echter naar voren getrokken. Daardoor zijn bezoekers met de auto dit jaar al niet welkom bij het Formule 1-weekend in Zandvoort.

Kortom, wie met de auto naar naar de Grand Prix van Zandvoort wenst te gaan zal zelf een parkeerplek moeten zoeken. Vanuit de organisatie zal er niets geregeld worden voor de automobilist. Lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer kun je vervolgens naar het circuit. Omdat er nog meer mensen met de fiets en trein komen installeert de organisatie twee extra voetgangersbruggen om al het verkeer in goede banen te leiden.

Zo kom je naar het circuit..

Hieronder een kleine opsomming hoe je zoal naar de race op 4 september kunt gaan: