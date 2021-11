Weekendkaarten Dutch Grand Prix 2022? Pech gehad

Als je nu geen weekendkaarten hebt gekocht voor de Dutch Grand Prix 2022 heb je pech. Want de mogelijkheid om ze te kopen is er niet meer.

Het mag geen verrassing zijn dat de tickets voor de Dutch Grand Prix van volgend jaar ook weer snel gaan. Afgelopen maandag liep de mogelijkheid af om weekendkaarten te kopen voor de Grand Prix van Nederland. Die mogelijkheid stond open van 1 november tot en met 22 november. Vandaag heeft de organisatie bekendgemaakt dat de kaarten zijn uitverkocht.

Net als vorig jaar verliep de verkoop door middel van een loting. Dat betekent dat nog niemand weet of ze de weekendkaarten daadwerkelijk hebben. In de week van 6 december maakt de organisatie pas bekend wie de gelukkigen zijn. Je kon maximaal zes tickets aanvragen voor tweede editie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Bovendien was een groot deel van de kaarten voor 2022 al vergeven aan mensen die dit jaar werden afgewezen.

Dutch Grand Prix 2022 – Super Friday

Een populaire dag was de Super Friday. Ook voor 2022 staat er weer zoiets op de planning in samenwerking met Jumbo. De organisatie zegt hier binnenkort meer informatie over bekend te maken.

Volgens de huidige kalender staat de volgende Grand Prix van Nederland gepland op 4 september 2022. Dit jaar verwelkomde Circuit Zandvoort 200.000 toeschouwers in de drie dagen van het raceweekend.