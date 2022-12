Heet! Elektrische Opels vallen door de mand in…uitlaatgasmeting

Ruim 16.000 elektrische Opels moeten terug naar de dealer, vanwege problemen met de uitlaatgasmeting. Huh?

De Opel Corsa e is een belachelijk succes voor Opel. Sinds het verdwijnen van de Opel Karl, is het de best verkopende Opel in het gamma. Onderhuids is de auto natuurlijk gewoon een Peugeot e-208. Of een DS3 e-tense Crossback, zo u wilt. Stellantis is lekker bezig met het platforms delen, hoewel het altijd afwachten is of dat hen iets brengt op de lange termijn.

Hoe dan ook, bij de Opel Corsa e is er nu een kinkje in de kabel gekomen. De auto is teruggefloten door de Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). De reden daarvoor is nogal koddig. Tijdens het testen bij de KBA, moet ook op een rollenbank een uitlaatgasmeting gedaan worden. Nu heeft de Opel Corsa e natuurlijk geen uitlaatgassen. Althans, wel bij de bruinkoolcentrale in het Roergebied natuurlijk, maar niet uit de (ontbrekende) uitlaat.

Tóch moeten 6.442 Duitse Corsa e’s en nog zo’n 10.000 exemplaren uit het buitenland nu terug naar de dealer. Maar, hoe dan? Wel, er is kennelijk een software issue waardoor de test op de rollenbank niet uitgevoerd kan worden. En de KBA is Duits gründlich, dus ondanks dat het resultaat van de test vooraf bekend is, móet natuurlijk wel gewoon deze test uitgevoerd kunnen worden.

De geaffecteerde exemplaren hebben een update nodig bij de dealer, die ongeveer drie kwartier duurt. Daarna kunnen de trotse eigenaren weer doorkachelen. Waarvan akte.

Dank Frank voor de tip!