Zo zwaar is een bepantserde Jaguar I-Pace

De bepantserde Jaguar I-Pace van Armormax is handig tegen kogels. Maar wat weegt dat eigenlijk?

Alle auto’s worden elektrisch uiteindelijk. Wellicht dat waterstof nog een een bepaalde invulling gaat krijgen (komen we later deze dag nog eventjes op terug), maar een elektromotor gaat het regelen. Eerst worden de crossovers elektrisch en uiteindelijk zal alles elektrisch zijn. Maar dat brengt ook wat uitdagingen met zich mee.

Zoals jullie weten is – net als op Tinder – gewicht heel erg belangrijk bij een auto. Hoe lichter een auto is, hoe beter. Bij het zien van de Jaguar I-Pace van Armormax, gingen wij ons ernstige zorgen maken. Een behoorlijk grote elektrische crossover met naast een flinke accu ook een flinke bepantsering.

Bepantserde Jaguar I-Pace

Althans, dat dachten wij. Armormax is een Zuid-Afrikaans bedrijf dat auto’s ombouwt. In dit geval is de I-Pace van Armormax voorzien B4-niveau bepantsering. Dat is relatief licht, alhoewel je aanvallen kan weerstaan van handwapens tot shotguns met een kaliber van 44.

Twee dingen zijn erg opvallend, vinden wij. Ten eerste het gewicht van de elektrische Jaguar. Normaal gesproken zijn bepantserde auto’s extreem zwaar. In dit geval heeft Armormax het met deze I-Pace redelijke in de perken weten te houden met 200 kg. Een I-Pace weegt leeg 2.130 kilogram. Eigenlijk hè, is dat voor een crossover in dit segment nog niets eens zo heel erg zwaar. Zelfs mét bepantsering is de Armormax Jaguar I-Pace lichter dan een Audi Q8 e-tron of Mercedes-Benz EQS. Dat komt mede vanwege het feit dat de I-Pace als EV ontworpen is, die andere twee niet.

Rookgordijn-maker

Nu is eigenlijk het idee niet zo heel erg gek. Natuurlijk, er gaan gewoon gepantserde EV’s komen, dat kan niet anders. Maar er zijn ook een paar voordelen. Het hoge gewicht zorgt ervoor dat je het niet zomaar tot stilstand kan krijgen.

Ook is een elektrische SUV als deze ideaal om je snel uit benarde situaties te redden. Zoals je weet heb je met een elektromotor directe gaspedaalrespons vanwege het koppel dat direct klaarstaat.

Naast bepantsering kun je ook kiezen voor wat gadgets die Desmond Llewelyn bedacht had kunnen hebben. Denk aan een rookgordijn-maker of electro-shock deurhendels. Het begint ongeveer bij 30 mille en loopt op totdat je stopt met gadgets aanvinken.

