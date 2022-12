Californië heeft een groter probleem met olie dan TFSI-tjes

Californië stopt in 2042 met olie produceren. Echter heeft de staat nu een groter olieprobleem dan menig EA888.

Californië golf ooit als het beloofde land voor hippies en andere vrijheidslievende personen. Tijden kunnen verkeren, want dezer dagen is het vooral een land voor wokies die toch met name vrijheden beperken en iedereen in een keurslijf willen duwen. Al enkele keren hebben we aangestipt dat zowel individuen als bedrijven (waaronder bijvoorbeeld Tesla) daarom de Staat massaal verlaten, een fenomeen dat ook wel aangeduid wordt als de California Exodus. In de tussentijd gaat men echter door met strenge milieureugels invoeren.

De Los Angeles City Council heeft nu met 12 tegen 0 gestemd voor een voorstel dat nieuwe olieputten binnen de grenzen van de stad verbiedt. Bovendien moeten alle bestaande bronnen in 2042 gesloten zijn. Nu associeer je California en Los Angeles wellicht niet direct met olieproductie, behalve wellicht als je een fervent GTA V speler bent. Van oudsher is dat toch vooral een dingetje van Texas, zou je zeggen.

Historisch gezien is dat echter een misvatting. Ooit was California zelfs goed voor 38 procent van de hele olieproductie (‘productie’) van de Verenigde Staten. Dat is al enige tijd veranderd. De hoogtijdagen van de Californische olie industrie liggen al enkele decennia achter ons.

Desalniettemin zijn er, als je alles optelt, enorm veel olieputjes in de Staat. Zelfs binnen de grenzen van de stad Los Angeles gaat het om circa 5.000 olieputten. Die moeten dus binnen nu en twintig jaar gaan verdwijnen. Dat gaat de belastingbetaler wel wat kosten, want de belastinginkomsten voor de stad Los Angeles voortkomend uit de olie industrie, bedragen nog altijd zo’n 250 miljoen Dollar per jaar. Ze vormen daarmee twee procent van de totale inkomsten van de stad. Die moet California dus gaan missen. Maar misschien wel de grotere kostenpost is degene die gepaard gaat met het opruimen van de oude putten.

Een artikel van de Los Angeles Times uit 2020, beraamt de kosten die een olieput netjes opruimen met zich meebrengen op ergens tussen de 40.000 en 152.000 Dollar. Dit is met name afhankelijk van de locatie van de put en hoe dicht die bij bewoning gelegen is. In principe is het de verantwoordelijkheid van het betreffende bedrijf om de putten op te ruimen. De reeds decennialang durende terugval in deze industrie betekent echter dat veel van de bedrijven in deze industrie failliet gaan.

In dat geval is er gelukkig een failsafe. Bij het aanboren van een put moet elk bedrijf een bedrag op tafel leggen, voor het geval dat een bedrijf failliet gaat en er een ongebruikte olieput achterblijft. Deze bijdrage bedraagt echter…gemiddeld 230 Dollar per put. Daar zit dus een klein gaatje tussen met de bovengenoemde 40.000 tot 152.000 Dollar.

De staat California en de stad Los Angeles kijken dus andermaal tegen kostenposten van miljarden aan. En zo blijkt maar weer…it’s not easy…being green…