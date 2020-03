BREEK: F1 naar verwachting tot eind mei uitgesteld

Het 2020 Formule 1-seizoen gaat niet in maart, maar vermoedelijk pas eind mei van start.

Zo laat als de organisatie gister een beslissing nam over het annuleren van de Grand Prix van Australië, zo snel neemt men nu een beslissing over de voorlopige start van het seizoen. Het F1-seizoen is uitgesteld tot en met eind mei in verband met het heersende coronavirus.

Concreet betekent dit dat de Grand Prix van Bahrein en de Grand Prix van Vietnam zijn uitgesteld. De Grand Prix van China was al eerder uitgesteld. De FIA gaat nog kijken wat er eventueel mogelijk is. Dat men nu al de verwachting uitspreekt dat het seizoen pas eind mei gaat beginnen geeft echter al een belangrijke indicatie.

The global situation regarding COVID-19 is fluid and very difficult to predict and its right we take time to assess the situation and make the right decisions. We are taking this decision with the FIA and our promoters to ensure the safety of everyone involved in Formula 1 and our fans. The Bahrain Grand Prix is an exciting race in our schedule, and we look forward to being back there as soon as we can. We are also looking forward to Vietnam’s inaugural race and bringing the spectacle of F1 to one of the most exciting cities in the world. – Chase Carey, CEO Formula 1

As a result, Formula 1 and the FIA expect to begin the Championship in Europe at the end of May but given the sharp increase in COVID-19 cases in Europe in recent days, this will be regularly reviewed.#F1 — Formula 1 (@F1) March 13, 2020

Onduidelijkheid over de kalender

Er is nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend welke races er wel gaan plaatsvinden en welke niet. De F1 spreekt over uitstel en niet over daadwerkelijke annuleringen van races. Met een bomvolle kalender lijkt het bijna onmogelijk om alle uitgestelde races in te halen.

De Formule 1 en de FIA gaan de komende periode de situatie nauwlettend in de gaten houden. Met name de situatie in Europa is van belang, omdat juist in ons continent het aantal besmette gevallen nog steeds flink toenemen.

Protecting people first. Together with Formula 1, the Bahrain Motor Federation, the Vietnamese Motorsports Association, and the local promoters, postponing both the Bahrain and Vietnam Grands Prix, as with the Australian Grand Prix, was the only possible decision given all of the information currently available to us. We continue to rely on the input and advice from the World Health Organisation (WHO) and governments and will work with them throughout this unpredictable period to safeguard the fans, competitors and all of the motor sport community – Jean Todt, FIA President

Hoe zit het met de Grand Prix van Nederland?

Met het uitstellen van de eerste races is de Grand Prix van Nederland op papier de eerste race van het nieuwe seizoen. Aangezien de organisatie spreekt over een mogelijke F1-start eind mei is hier nog veel onduidelijk over. De Nederlandse Grand Prix zou immers in het begin van mei gaan plaatsvinden. Dezelfde vraagtekens zijn er voor de Grand Prix van Spanje op 10 mei.