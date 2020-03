‘Hey Mercedes’ wordt menselijker na update

Het robot-gehalte van MBUX gaat er een beetje af.

Steeds meer moderne automerken hebben een geavanceerd infotainmentsysteem met een eigen spraakassistent. De technologie rondom die assistent is nog altijd wat knullig. Techbedrijven proberen het zo min mogelijk over te laten komen als een robot, maar dat lukt niet altijd. Het antwoord dat je krijgt klinkt vaak stroef, monotoom en zeer geprogrammeerd.

Het helpt om de spraakassistent wat meer losjes te maken. Dat is Mercedes van plan met een update voor het MBUX-systeem van het merk. De update zal uitgerold worden voor MBUX in Duitsland, Nederland, Zweden, Spanje, Italië, Brazilië, Polen, Taiwan en Hong Kong. Een praktisch voorbeeld is dat het systeem je gaat aanspreken met een je-vorm in plaats van u.

Naast een meer informele toon, krijgt MBUX ook nieuwe functies. Het systeem kan voortaan meer gedetailleerd het weerbericht weergeven. Bijvoorbeeld hoeveel sneeuw er ligt in een bepaald skigebied. Voor de fans van AstroTV heeft Mercedes ook horoscopen opgenomen in het systeem. Dit laatste werkt overigens alleen in het Duits of Engels. Last but not least is een nieuwe geo-quiz. Om de inzittenden in de auto te vermaken kan de MBUX als quizmaster fungeren. De passagiers krijgen vragen over steden, landen en rivieren.