Nederlander doet wat Jaguar Land Rover niet durfde

Niels van Rooij pakt deze handschoen op. Dit is de Adventum Coupé.

Het is altijd uiterst vervelend als iets of iemand je lekker maakt en dan blijkt het niet door te gaan. Denk aan de F1-fans die in Melbourne in de rij stonden. Iets heel anders, maar wat ook te maken heeft met een teleurstelling, is de Range Rover SV Coupé.

Deze prachtige Brit beleefde zijn debuut als concept op de Autosalon van Genève. In eerste instantie was er groen licht gegeven voor productie. Uiteindelijk trok Jaguar Land Rover toch de plannen in. Het feest ging niet door en het avontuur van de Range Rover SV Coupé bleef bij een concept.

De Nederlandse designer Niels van Rooij zag een kans liggen en komt nu zelf met een Range Rover coupé. Hij noemt het de Adventum Coupé. Zijn eerdere Tesla Model S Shooting Brake liet al zien dat de Nederlander serieus is met zijn projecten.

Ongeveer een jaar geleden werden de plannen van Niels van Roij Design bekendgemaakt. Nu zijn die plannen werkelijkheid geworden. Carrossiebouwer Bas van Roomen zal de bouw van de Adventum Coupé voor zijn rekening nemen. De kosten liggen op 270.000 euro exclusief belastingen. Het team gaat voor je aan de slag na een aanbetaling van 50.000 euro. Het bouwproces duurt minstens een halfjaar. Je hoeft geen auto aan te leveren.

Het eerste exemplaar is inmiddels af. Deze aangepakte Range Rover is gespoten in de kleur Artic White. De Adventum Coupé heeft een 5.0-liter Supercharged V8 onder de kap, goed voor 525 pk. Hoeveel exemplaren er van de auto gaan komen is niet bekend. Men spreekt over een ‘gelimiteerde serie’.