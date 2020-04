BREEK: foto’s nieuwe BMW 2 Serie lekken op het web

Zie hier, de nieuwe BMW 2 Serie met premium RWD.

Als trouwe AB-lezers weten jullie het natuurlijk: BMW is BMW niet meer. Vroeger maakten de Münchenaren alleen maar auto’s met premium RWD. Tegenwoordig hebben met name de instapmodellen vaak een FWD basis. Tsja, dan is er geen reden meer om voor zo’n Beier te gaan natuurlijk. Kan je net zo goed een Hyundai kopen, of een Audi.

Het is een hard gelag voor echte liefhebbers. De switch betekent namelijk ook dat je voor een super sportieve BMW moet uitwijken naar de grotere modellen. Die zijn niet alleen duurder, maar ook zwaarder. Oké, nu valt het gewichtsverschil tussen een F87 M2 en een F82 M4 erg mee/tegen, maar al is het maar puur qua formaat, valt er altijd wat te zeggen voor een kleine auto met een hele dikke motor. Vooral als die kleine auto RWD heeft. Helaas moeten kopers van een 130i, M135i en M140i nu de hoop opgeven, of gedwongen doorgroeien. Toch?

Nou, niet helemaal, want de 2-serie leeft nog een beetje. Niet in de vorm van de bekende busjes of de nieuwe Opel Corsa sedan 2 Serie Gran Coupe, maar wel in de vorm van de 2 Serie coupé. Sinds eind vorig jaar weten we immers dat er naast de FWD 2 Series ook weer een echte 2 Serie komt met RWD. De auto baseert naar verluidt op het platform van de Z4/Supra. Uiteraard zal er van deze 2 Serie ook weer een M2 komen, met de interne codenaam G87 en een zes-in-lijn onder de kap.

Op Instagram zijn nu de eerste foto’s van dit nieuwe model verschenen dankzij Wilco Blok. Aan de voorkant zijn de grote nieren geen verrassing. Wel verfrissend is dat ze niet helemaal naar onderen toe doorlopen. Je ziet er nog een beetje Z4 in. De achterkant lijkt een update te zijn van het huidige model, met een aparte uitsnede in de achterlichtunit en uitlaateindstukken met teveel vouwen. Het laatste zal bij de M2 gelukkig waarschijnlijk verholpen worden door dubbele ronde stortkokers aan beide kanten.