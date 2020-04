Tesla lapt Corona regels weer aan haar laars

Gelden de Corona regels niet voor Tesla?

Zelfs als je een joekel van een brein hebt doe je weleens domme dingen. Zijn discipelen zullen er wellicht anders over denken, maar zelfs Elon Musk ontsnapt daar niet aan. De Muskias schoot zichzelf enorm in de voet toen bleek dat het coronavirus ook naar ons toekwam. De visionair vond alle ophef rondom het virus maar stom en overtrokken, zo liet hij weten via Twitter.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

Nou was dat in het beginstadium nog wel te begrijpen. Als defensiemechanisme is het logisch om in eerste instantie te willen denken dat het ‘allemaal wel mee zal vallen’. Doch problematischer werd het toen Musk de shelter-in-place verordening negeerde die de fabriek in Fremont trof. Tesla meende dat Tesla een essential business was en niet hoefde te voldoen aan de overheidsmaatregel. Zodoende bleven ze vlak voor het einde van het kwartaal er nog even auto’s uit cranken. Nadat de powers that be duidelijk maakten dat dat toch nooit de bedoeling kon zijn geweest, ging Tesla alsnog enkele dagen door voordat het de wens van de Sheriff inloste.

Het kwam Tesla op de nodige kritiek te staan. Uit een lokaal WOB-je (Wet op Openbaar Bestuur) van een aantal journo’s, bleek dat Erica Pan, de health officer van de county waar Fremont onder valt, de fabriek als een publiek gezondheidsrisico had benoemd. Man man man…Maar ja, volgens Credit Suisse kost het stilstaan van de fabriek Tesla zo’n 300 miljoen Dollar per week.

Enfin, dit is nu water onder de brug toch? Wel neen, want Tesla lijkt maar niet te (willen) leren van gemaakte fouten. Bloomberg meldt dat Tesla nu wederom de regels aan de laars wil lappen, door weer te beginnen voordat de anti-Corona maatregelen verzwakt worden. De maatregelen gelden momenteel tot en met 3 mei, waardoor Tesla op 4 mei weer los zou kunnen gaan in Fremont. Echter, verschillende werknemers hebben te horen gekregen dat ze 29 april alweer verwacht worden. Kennelijk vindt Musk niet alleen de angst voor Corona, maar ook de regels om zijn werknemers en community ervan te redden stom…