BMW M2: dit is bekend over de nieuwe generatie

De succesvolle BMW M2 krijgt een vervolg. Wat kunnen we verwachten van één van de leukste M-auto’s van dit moment?

De komst van de BMW M2 is een meesterzet geweest van de Duitse autofabrikant. Door de jaren heen kwamen er meerdere varianten op de markt. Voor ieder wat wils zou je kunnen zeggen. Behalve het forse gewicht, waren er weinig echte kritiekpunten op de coupé van BMW M GmbH. Met de komst van de voorwielaangedreven 1 Serie ontstond er twijfel onder sommigen of er wel een nieuwe uiteindelijke M2 gaat komen. Het goede nieuws is: ja.

Zo heeft Autocar uitgebreid nieuws te melden over de volgende generatie BMW M2. Volgens de publicatie verschijnt de volgende generatie M2, onder codenaam G87, in 2022. Deze auto zou als achterwiel aangedreven coupé, maar ook als vierwielaangedreven M2 Gran Coupé op de markt komen. Ook spreekt men over een vierwielaangedreven 1 Serie, boven de M135i xDrive, die meer dan 400 pk gaat leveren.

De bron stelt dat de nieuwe BMW M2 de zes-in-lijn turbomotor krijgt van de toekomstige M3 en M4. Uiteraard met een klap minder vermogen om niet in het vaarwater van zijn grote broers terecht te komen. Men spreekt over 420 pk. De technische basis van de nieuwe M2 zou afkomstig zijn van de huidige Toyota Supra en BMW Z4.

De auto als pakket zou veel overeenkomsten hebben met de huidige M2. Denk aan een optionele handgeschakelde zesversnellingsbak en het elektronisch aangestuurde Active M differentieel.

Al met al is BMW nog niet de draad kwijt. We mogen nog gewoon achterwiel aangedreven coupé’s met een geblazen zes-in-lijn verwachten. Daar staat tegenover dat de prijskaartjes van dit soort speeltjes niet mals zullen zijn. Helaas is dat een politiek probleem waar de Duitse autofabrikant weinig aan kan doen.