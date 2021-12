BREEK: Hamilton zegt tabee tegen Formule 1*

Het is gebeurd. Hamilton zegt officieel tabee tegen de Formule 1*.

Voordat jullie beginnen met roepen: nee wij redacteuren van autoblog krijgen niet betaald per klik. Bovenstaande ‘klikbeet’ is er dus alleen uit pure liefde voor het vak. Als de asterisk het al niet weg had gegeven: Hamilton heeft (nog) niet bekend gemaakt dat hij stopt als Formule 1 coureur. Liefhebbers van de sport mogen dus nog hopen op nieuwe duels tussen Max en Lewis in de toekomst.

Wat Hamilton echter wel heeft gedaan, is de sport tabee zeggen op social media. Althans, sir Lewis heeft het officiële Instagram-account van de Formule 1 ‘ontvolgd’. Nou heb ik zelf weinig met Instagram dus ik heb het niet zelf gronding uitgezocht, maar ik ga dan maar even af op de kwaliteit van kwaliteitspublicatie Essentially Sports. Het klinkt in ieder geval wel als iets wat Lewis Hamilton zou doen.

De Brit staat er immers bekend om dat hij nogal lichtgeraakt kan zijn en op die momenten zijn speelgoed uit de wieg gooit. Meestal gaat het er dan om dat Bono een strategie bedacht heeft waardoor Lewis niet met een minuut, maar met vijftig seconden verschil wint. Maar in dit geval is de pijn van Lewis nog echt goed voor te stellen ook.

Je zou maar op die manier het werk van een heel jaar in rook op zien gaan, doordat één persoon de regels even in eigen hand neemt en er zijn eigen draai aan geeft. Let wel, natuurlijk zijn we erg blij dat onze held Max gewonnen heeft. Traantjes vloeiden uit de ogen. Max en Red Bull kunnen verder ook niet zoveel doen aan de situatie. Maar ondanks dat Hamilton het vaak moeilijk maakt om hem niet een tikkie eng te vinden, kon je niet anders dan ook mee te voelen met de zevenvoudig kampioen.

Zoals Toto Wolff al aangaf, hier komt Lewis nooit helemaal meer overheen. Als je verliest doordat je crasht, als je verliest doordat je motor stukgaat, dan is dat acceptabel. Als je verliest doordat een of andere pipo feitelijk beslist dat je verliest, dat is een stuk lastiger te verkroppen. Ja, hij kan misschien nog zijn achtste, negende en misschien zelfs tiende titel winnen. Maar in het hoofd van de kersvers ridder zou dat dan de negende, tiende en elfde moeten zijn. Of de Formule 1 ontvolgen op de socials gaat helpen, is dan weer een tweede.

Wat denk jij? Moet Lewis maar gewoon stoppen nu? Of moet ‘ie volgend jaar terugkomen om Michael Masi zijn vet te geven? Laat het weten, in de comments!