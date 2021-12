Kerstpret: 5x toffe configurators waarmee je uren zoet ben

Slaat de verveling toe tijdens Kerst? Autoblog.nl to the rescue! We selecteren vijf toffe configurators waarvan jij als petrolhead heel vrolijk wordt.

Configurator 1: McLaren Artura

Het nieuwste raspaard in de stal van McLaren is de Artura. Qua aandrijflijn een zeer interessante supercar, want deze McLaren Artura heeft een twinturbo V6-benzinemotor met 585 pk, aangevuld met een 95 pk sterke elektromotor. Goed voor een systeemvermogen van 680 pk. Wij kunnen niet wachten om achter het stuur te kruipen. Gelukkig is er al wat voorpret dankzij de uitgebreide online configurator van de McLaren Artura.

Configurator 2: Lamborghini Huracán STO

STO staat natuurlijk voor Super Trofeo Omologato, het is eigenlijk een circuitauto voor op straat. Collega @wouter kon hem al uitgebreid aan de tand voelen. Het exemplaar in kwestie was wit in combinatie met blauw, maar uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden. Sterker nog: je hebt als potentiële koper de ultieme vrijheid in de online configurator om de Huracán STO van je dromen samen te stellen.

Configurator 3: Caterham Seven van je dromen

Toegegeven, deze wilde de auteur in kwestie absoluut meenemen in deze lijst. Al is het maar om meer mensen enthousiast te maken over het briljante en vooral eenvoudige concept van een Seven. In Europa is er keuze uit de Seven 170, Seven 485 of de Seven 485 CSR. De configurator van Caterham is uitgebreider dan je denkt. Zelfs de kleinste details kun je aanpassen, uiteraard tegen riante betaling.

Configurator 4: Porsche 718 Cayman GT4 RS

Een van de populairste configurators is die van de Porsche 718 Cayman GT4 RS. Deze 222.000 euro kostende lekkernij van Porsche spreekt tot de verbeelding, dankzij zijn atmosferische zescilinder boxermotor met 500 pk en woeste styling. Een absolute droommachine. Maar de grote vraag is: hoe stel jij hem samen? Ga je voor rood, geel of toch haaiblauw? De configurator van Porsche is zeer uitgebreid, je bent al snel 30 minuten bezig.

Configurator 5: bijpassende Porsche Design horloges

Jep, geen auto. Dat heb je goed gezien. Maar wel een tof horloge. Wie een auto als de 718 Cayman GT4 RS koopt, wenst daar natuurlijk ook een bijpassend horloge bij. Porsche Design maakt het mogelijk om een horloge samen te stellen die van A tot Z aansluit bij het design van je GT4 RS. Uiteraard zijn de prijzen niet mals, want het horloge van de 718 GT4 RS start al bij 8.350 euro. Gebruik je fantasie, maar schrik vooral niet van de eindprijs.