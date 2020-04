Lewis Hamilton pakte pestkoppen vroeger keihard aan

Hamilton had weinig op met de betere pestkop.

Lewis Hamilton is niet altijd even populair bij alle fans. De Brit heeft als zesvoudig kampioen uiteraard een groot gevolg, maar velen zijn ook wel een beetje klaar met de uitspraak ‘jullie zijn de beste fans’ na weer een overwinning. Zo werkt dat een beetje. Gelukkig richt de Mercedes rijder zijn positieve energie dezer dagen vooral op zeehonden en honden. Tsja, daar kunnen we natuurlijk geen kwaad woord over zeggen.

Dat Hamilton altijd al een wereldverbeteraar was, blijkt uit een aangrijpend relaas van Hamiltons broertje Nicolas. De jongere broer van Lewis lijdt aan cerebrale parese en verplaatst zich daardoor vaak in een rolstoel. Als kind zorgde dat voor de nodige problemen, want kids are cruel. Nicolas werd door leeftijdsgenoten gepest omdat hij in een rolstoel zat.

Grote broer Lewis was in die tijd een steunpilaar voor Nicolas, zo vertelt de jongere broer aan Sky Sports:

Ik zei ‘Lewis, wat moet ik doen? Kinderen maken me belachelijk omdat ik in een rolstoel zit’. Zijn antwoord was dat ik gewoon mezelf moet blijven. Hij zei ‘als mensen lachen om deze rolstoel waar je in zit, waarom maken we het dan niet cool en doen we er wat coole dingen in’. Nicolas Hamilton

Die ‘coole dingen’ waren dan bijvoorbeeld wheelies maken en andere trucjes uitvoeren:

Hij leerde me hoe ik wheelies in de rolstoel kon maken. Ik werd bijna Tony Hawk in mijn rolstoel. Ik begon van trappen te springen en probeerde cool te zijn. Dat hielp me er doorheen. Het was een moment van karaktervorming, dus ik ben blij dat ik dat doorgaan ben. Nicolas Hamilton

What a guy, die Lewis. Tegenwoordig racet Nicolas zelf in het BTCC. Onlangs maakte hij zelfs zijn F1 debuut, in de virtuele Grand Prix van Australië. Hij is nog altijd trots op broer Lewis. Waarvan akte.