Dit is de nieuwe auto van Racing Team Nederland

Het Jumbo-team is klaar voor het nieuwe seizoen.

Het nieuwe raceseizoen 2019/2020 is Racing Team Nederland weer present in het FIA World Endurance Championship. Dit doen de Nederlanders met een nieuwe auto die vandaag is gepresenteerd. In het verleden maakte Racing Team Nederland gebruik van een Dallara. Nu is dat een Oreca geworden. Het team zal de auto inzetten in samenwerking met het Franse TDS Racing.

Het FIA World Endurance Championship bestaat uit 8 races die worden gereden in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Hoogtepunt is de 24u van Le Mans, die dit jaar alles behalve vlekkeloos verliep voor Racing Team Nederland. Het team kampte met een lekke band en later maakte coureur Nyck de Vries een klapper tijdens de race. De auto kon nog opgelapt worden, maar het team eindigde flink onderaan in de LMP2-klasse.

De openingsrace van het nieuwe seizoen is op 1 september 2019. Het gaat hier om de 4 uur van Silverstone. De finale is de 24 uur van Le Mans op 13 en 14 juni 2020. Andere races van de kalender zijn de 6 uur van Fuji, de 4 uur van Shanghai, de 8 uur van Bahrein, de 6 uur van Sao Paulo, de 1000 Miles van Sebring en de 6 uur van Spa-Francorchamps.

Voor het aankomende kampioenschap heeft er geen personeelswijziging plaatsgevonden, maar zal er wel een debuut plaatsvinden. Racing Team Nederland bestaat voor het aankomende jaar uit de rijders Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Nyck de Vries. Omdat de Vries ook actief is in de Formule 2 (waar hij momenteel P1 staat in het klassement) kan hij niet alle races meerijden. Voor het raceweekend van Silverstone en Shanghai is debutant Job van Uitert aangesteld als vervanger van de Vries.

De eerste kilometers met de nieuwe Oreca zullen aankomende week tijdens de FIA WEC Prologue in Barcelona gereden worden. Dit is een tweedaagse testsessie voor alle WK-teams in de aanloop naar de eerste race van het seizoen.