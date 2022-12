Top 50 best betaalde sporters verdient drie miljard, Verstappen slechts 26ste

Onze held Max Verstappen heeft nog wat inhaalwerk te verrichten. Op het lijstje van best betaalde sporters ter wereld, staat hij slechts 26ste.

Op deze laatste dag van het jaar is het natuurlijk tijd om je zorgverzekering nog even te checken om te kijken welke sporters eigenlijk het meeste verdiend hebben afgelopen jaar. Net als altijd, wenden we ons daartoe tot vakblad Forbes, dat dit soort belangrijke zaken altijd netjes op een rijtje zet. Aantekening is wel dat het hier gaat om de periode mei 2021 tot mei 2022. Veel sportseizoenen beginnen namelijk halverwege het jaar.

Inmiddels weten we al van Forbes dat Verstappen nu een dikker salaris heeft dan Lewis Hamilton. Echter in dit lijstje staat onze held nog achter de Britse kampioen. Beiden dragen hun steentje bij aan de in totaal drie miljard Dollar die de vijftig best betaalde sporters hebben ontvangen. Echter, ze moeten het ook allebei doen met een plekje buiten de top-10. Hamilton staat 17de met geschatte inkomsten van 65 miljoen Dollar. Verstappen dus 26ste, met 48 kakelverse miljoenen erbij op zijn bankrekening.

De inkomsten zijn een gevolg van salaris, maar ook sponsordeals. Forbes moet net als alle anderen hier een soort schatting van maken. Over salarissen wordt soms gecommuniceerd door de sporters of teams. In Amerika is dat bijvoorbeeld heel normaal. In de Formule 1 is dat echter anders. Wat er nu precies in Max’ contract staat weten in principe slechts Max, zijn manager en de betrokkenen bij Red Bull. Ook wat er binnenkomt aan sponsorinkomsten is altijd maar een beetje schatten. Desalniettemin blijft het toch iets wat bij velen tot de verbeelding spreekt.

En nu wil je natuurlijk ook weten wie dan wel de top tien vormen en vooral wat zij dan wel niet binnenharken. Welnu, bij deze (in Dollares):