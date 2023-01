Premium Wars Nederland: wie van de Duitse drie verkocht het beste?

KIA is de nummer één in Nederland. Maar wat iedereen wil weten is hoe het zit met Duits premium. Wie won de Premium Wars in Nederland over 2022?

Wij autobloggers weten al een tijdje een ding zeker: iedereen wil eigenlijk Duits premium rijden. Maar dan ook echt, iedereen. Natuurlijk rijdt niet iedereen Duits premium. Maar dat is niet omdat men het niet wil. Je hebt mensen die per se (bijna) nieuw willen rijden en het niet kunnen betalen. Je hebt ook nog steeds inverse badge snobs (uitkijken voor deze mensen). Deze claimen niet zo’n ‘poenige’ badge te willen. In werkelijkheid willen deze mensen het áller áller graagst Duits premium.

Je hebt daarnaast nog de mensen die ‘het idee’ van een Jaaag, Alfa of Maser leuk vinden. Maar die er vervolgens niet omheen kunnen dat Duits premium net wat betere infotainment heeft, er meer dealers zijn en wat andere praktische dingen net een tikje beter voor elkaar zijn. Dus ook zij willen uiteindelijk Duits premium. Tesla rijders konden even zichzelf voorhouden een nieuw en verbeterd type mens te zijn. Maar nu willen ze een Taycan of een Audi e-tron GT. Aan het eind van de dag wil dus iedereen Duits premium.

We wachten in spanning af wie van de drie wereldwijd ‘gewonnen’ heeft dit jaar. Maar we kunnen al kijken naar de uitslag van de ‘Premium Wars’ in Nederland over 2022. Oplettende lezers weten het al vanuit ons overzicht van de best verkochte merken. Maar ach, daar iedereen Duits premium wil, lichten we het nog maar een keer uit. En kijken we ook even naar dat contrast met die andere premium merken. Daaruit blijkt namelijk…iedereen wil…juist ja.

Premium Wars Nummer 1: BMW (17.138 units)

Jawel hoor, BMW heeft in Nederland weer flink huisgehouden in 2022. München heeft Stuttgart en Ingolstadt dik en dik verslagen. BMW werd zelfs het vijfde best verkochte merk überhaupt in Nederland. Is het dan eigenlijk nog wel premium?

Feit is dat zelfs als je de non-premium voorwielaandrijvers weg zou laten, BMW het meest verkocht heeft van ‘de drie’. En dat doen hoeft in principe niet. Audi doet immers bijna niks anders dan voorwielaandrijvers verkopen in Nederland en Mercedes heeft ook FWD in de segmenten waar BMW dat heeft. De puristen zal het echter toch soort van deugd doen dat de FWD 1-Serie, ondanks de eerste plek van BMW als merk, mínder verkoopt dan zowel de A3 als A-Klasse. Kijk BMW, dat krijg je er nu van als je je omlaag laat trekken tot dat niveau.

Van de premium sterkhouder met RWD, de 3-Serie, werden er echter een nette 2.166 verkocht. Meer dus dan 1-Serie’s. Daarmee verslaat de Dreier ook de nieuwe C-Klasse en vermorzelt ‘ie de A4. Ook de al wat oudere 5-Serie gaat lekker met 1.325 stuks. BMW’s grote SUV’s doen het traditioneel goed. De X5 gaat in verhouding tot de Q7 en GLE als een speer over de toonbank (factor 3 vaker verkocht).

Qua elektrisch trekt de i4 samen met de iX3 het paard met 2.411 respectievelijk 1.853 verkochte exemplaren. De gewöhnungsbedürftige iX vond echter ook 912 klanten. De iX1 en i7 zijn nog maar net op de markt en vonden tot op heden nog ‘maar’ 43 respectievelijk 59 Nederlandse klanten.

Premium Wars Nummer 2: Audi (13.852 units)

Audi moet het wereldwijd nu al enkele jaren doen met plek drie, maar pakt in Nederland plek twee. Dat is wel met name te danken aan de kleinere modellen. De A3 verkoopt ongeveer vijftig procent beter dan de A-Klasse en 1-Serie. De A1, waar BMW en Mercedes onder eigen naam geen concurrent voor hebben, is ook nog 864 keer verkocht.

Over het algemeen geldt bij Audi dat hoe hoger het segment, hoe minder er -ook relatief- verkocht wordt. De A4 doet ‘maar’ 866 units en de A6 (die later dan de huidige 5-Serie op de markt kwam) slechts 377 exemplaren. Ook de Q7 en A8 moeten hun concurrenten (dik) het nakijken geven. Die laatste is met 28 verkochte exemplaren een exoot in vergelijking met de Siebener (130 units zonder i7) en S-Klasse (201 units).

Lichtpuntje voor Audi is dat de elektrische modellen wel hard gaan. De e-tron doet 2.316 units en de Q4 e-tron 3.255 units. Die laatste is daarmee de derde best verkochte EV van Nederland. De chique e-tron GT tenslotte voegt daar nog 153 units aan toe. In de (achterwielaangedreven) toekomst, kan Audi dus andermaal de jacht openen op de concurrenten.

Premium Wars Nummer 3: Mercedes (12.295 units)

En dan tenslotte Mercedes. In Nederland is dit merk traditioneel gezien gewoon wat minder populair dan wereldwijd het geval is. De A-Klasse verkoopt zoals gezegd wel beter dan de 1-Serie, dus dat mag een opsteker heten. De (nieuwe) C-Klasse blijft ook in de buurt van de 3-Serie. De E-Klasse daarentegen zit wel dichter bij de A6 dan bij de Fünfer. ’s lands taxicentrales mogen dus wel even overnieuw investeren.

Nou is het bij Mercedes natuurlijk zo dat men tegenwoordig naast de reguliere programmering ook voor praktisch elk model een EQ-model heeft. Deze snoepen wellicht wat verkopen weg. Dat kannibalisme is er bij de andere merken wellicht minder, zou je denken. Echter, bij elkaar opgeteld, doen deze het alsnog minder goed qua afzet dan de EV’s van BMW en Audi. De EQA, EQB, EQC, EQE, EQS en EQV zijn respectievelijk goed voor 754 (A), 584 (B), 197 (C), 402 (E), 397 (S) en 166 (V) units.

Lichtpuntje is voor Mercedes wel dat Das Haus in het ’traditionele’ (lees: geen SUV) topsegment nog steeds de toon aangeeft. De S-Klasse is de best verkochte van het trio S, 7, A8 en de EQS voegt daar dus nog eens relatief flink wat units aan toe. Apart is echter wel dat bij de grote SUV’s zoals gezegd BMW dan weer (ruimschoots) de toon aangeeft.

Nummer…veel: wel premium maar niet Duits

Ja en dan nog even die blik op de andere premium merken. Hoe ernstig is het? Wel, Alfa Romeo heeft in totaal 320 auto’s verkocht. Jaguar moet leven van 232 verkopen. Lexus doet het met 411 stuks en Maserati met 34 units. Dat houdt dus allemaal niet over. Duits premium vermorzelt alles en iedereen.

Behalve Volvo, want dat doet verrassend genoeg 12.891 units (en dus meer dan Mercedes). Dat ligt vooral aan het belachelijke succes van de XC40 (6.821 stuks). Ook de V60 en XC60 doen het nog aardig. Maar de Chinezen Zweden doen het dus wel oké in Nederland. Veel artsen in het land, kennelijk.

Maar Volvo is dus wel de uitzondering. Zeker als je bedenkt dat ‘echte’ dure bakken zoals Bentley’s (130 stuks) en Ferrari’s (69 stuks, noice) niet heel veel minder of (of zelfs meer in het geval van Maserati) doen. Ander referentiepunt: Porsche verkoopt 2.244 auto’s per jaar. Kan je nagaan. Een Jaguar is dus tien keer ‘exclusiever’ dan een Porsche in Nederland. Koop dan?