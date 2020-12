BREEK: Lewis Hamilton heeft coronavirus, mist GP - Autoblog.nl

Lewis Hamilton is besmet met het coronavirus. Daardoor mist hij de aankomende Grand Prix van dit weekend.

Het wereldkampioenschap heeft de Brit al binnengesleept, dus extreem veel pijn doen zal het niet. Maar bij Lewis Hamilton is het coronavirus geconstateerd. Dat betekent dat de Britse F1-coureur aankomend weekend niet in actie te zien zal zijn tijdens de GP van Sakhir.

Alle coureurs en staff worden uitvoerig en meerdere keren per week getest. Hamilton werd afgelopen week drie keer getest, waaronder afgelopen zondagmiddag. Elke keer kwam de test als negatief naar buiten. Gisterochtend voelde de zevenvoudig wereldkampioen zich echter niet zo lekker, met enkele corona symptomen. Rond datzelfde moment kreeg Hamilton te horen dat hij in de buurt was geweest van een contact in Bahrein die positief was getest op het coronavirus.

Waarvoor werd gevreesd is inderdaad uitgekomen. Hamilton onderging een nieuwe test en heeft vermoedelijk in Bahrein het coronavirus opgelopen. De test had namelijk een positieve uitslag.

Afgelopen weekend vond de Grand Prix van Bahrein plaats en aankomend weekend is Bahrein opnieuw het toneel van de Formule 1. Dat betekent dat alle teams nog in het land zitten, waaronder Hamilton. De Mercedes-rijder zit momenteel in isolatie en moet daar zijn tijd gaan uitzitten. Het is nog onduidelijk of de wereldkampioen wel de laatste race in Abu Dhabi kan rijden. Een negatieve test is een eis om mee te kunnen doen.

Het goede nieuws is dat Hamilton zich verder oké voelt en slechts milde klachten heeft. Mercedes zegt zijn vervanger spoedig bekend te maken. Lewis Hamilton is derde F1-coureur die het coronavirus heeft opgelopen. Sergio Perez en Lance Stroll gingen hem voor.

Met dank aan iedereen voor de tips!