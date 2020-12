Nieuw Bentley interieur maakt moeders blij - Autoblog.nl

Kijk nu, dit Bentley interieur is de droom van iedere mama van veertig plus.

Als het gaat om het personaliseren van je auto zijn er twee Britse merken die op individueel niveau uitblinken. Bentley en natuurlijk Rolls-Royce. In dit kader heeft Bentley wat nieuws te melden op het gebied van interieur. De modellen Flying Spur, Bentayga en de Continental GT krijgen er een nieuwe optie bij om de boel vanbinnen nog verder te personaliseren.

Bij deze modellen van Bentley is het nu mogelijk om een patroon van geweven wol in de deurlijsten te verwerken. Het is niet alleen een manier van Bentley om moeders over de streep te trekken, het is vooral een poging van de Britten om een milieuvriendelijk alternatief neer te zetten. Anno 2020 schop je nogal wat mensen tegen het verkeerde been om te zeggen hoeveel beesten je wel niet hebt geslacht voor het interieur van je auto. Deze patronen zijn een alternatief op de lederen deurlijsten van het merk.

Het vergroot het huiskamer gevoel aan boord van een Bentley. Of de auto’s van het merk er ook mooier op worden is natuurlijk aan de klant zelf. Er zal ongetwijfeld een markt voor zijn. De optie is tegen een meerprijs verkrijgbaar via Mulliner, het personalisatie merk van Bentley. Klanten kunnen kiezen uit vier verschillende patronen.