Naast Ferrari's en Lambo's doet Prior Design nu ook Dacia - Autoblog.nl

Prior Design voegt nog een exclusief automerk toe aan het gamma van het bedrijf, namelijk het Roemeense Dacia!

Het is altijd wel grappig wanneer een tuner een uitstapje maakt naar iets geks, maar zoiets als dit is wel heel frappant. Prior Design, een merk dat vooral luxe bolides een make-over geeft, gooit het voor deze keer over een andere boeg met de Dacia Duster.

Helaas is het nog een concept en geen tastbaar product. Op de renders ziet het er in elk geval zeer aantrekkelijk uit. De praktische gezinsauto is door de tuner breder gemaakt en heeft een puike bodykit. De uitlaten aan beide kanten maken het helemaal af. Het is niet eens over de top, maar precies goed zo. De Dacia Duster kan de tuning van Prior Design prima hebben.

Hoewel het idee nog in de kinderschoenen staat is de kans groot dat er zeker eentje omgebouwd gaat worden. Prior Design deelde het idee in een YouTube-video, die inmiddels meer dan een half miljoen keer is bekeken. Vanuit marketing oogpunt is het idee alleen al geslaagd. En zeg nu zelf, na deze tuning van Prior Design is de Dacia Duster een auto waar je zelfs op een gala mee kunt voorrijden. Toch?