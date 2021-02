'Lewis Hamilton moet GP Saoedi-Arabië boycotten' - Autoblog.nl

Dit zegt niet één persoon, maar 45 (!) organisaties. Lewis wordt dus flink onder druk gezet.

Lewis Hamilton heeft zich nadrukkelijk geprofileerd als een wereldverbeteraar. Hij komt op voor onder meer gediscrimineerde minderheden, het milieu en dieren. Dat zou allemaal heel nobel zijn, ware het niet dat hij Formule 1-coureur is. Dat is nu niet bepaald een beroep waar je de wereld mee verbetert. Afgezien van de entertainmentwaarde is het een volstrek nutteloze bezigheid.

Sir Lewis krijgt daarom regelmatig het verwijt naar zijn hoofd geslingerd hypocriet te zijn. Vooral van mensen die zelf weinig ophebben met activisme. Vanuit de activistenhoek wordt Hamilton nu echter ook flink onder druk gezet. Hij heeft namelijk een brief ontvangen die ondertekend is door maar liefst 45 mensenrechtenorganisaties en andere non-profitorganisaties.

Deze actie heeft alles te maken met de controversiële GP van Saoedi-Arabië, die dit jaar voor het eerst op de planning staan. De schendingen van mensenrechten aldaar staan in schril contrast met de ‘End Racism’ en ‘We Race As One’-leuzen van de Formule 1 én met de persoonlijke opvattingen van Hamilton.

In de gezamenlijke brief wordt Lewis Hamilton daarom opgeroepen om zich publiekelijk uit te spreken tegen de mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië. Dat zal hem wellicht nog niet zo zwaar vallen, maar de organisaties dringen er ook op aan dat Lewis de race boycot. Dat is niet niks. De laatste keer dat er een boycot plaatsvond in de F1 was in 1982. Hamilton heeft op dit moment nog niet gereageerd.

Als we er gemakshalve vanuit gaan dat de verhoudingen ten opzichte van vorig jaar niet al te veel anders zijn, kan Lewis een race best missen. Vorig jaar was hij immers ook een race absent en werd hij alsnog met 147 punten voorsprong kampioen. Voor de WK-punten hoeft Lewis Hamilton zijn principes dus niet overboord te kieperen. Het is alleen de vraag of Mercedes er ook zo tegenaan kijkt.

Lewis Hamilton heeft nog even tijd om zich te bezinnen, want de GP van Saoedi-Arabië wordt pas aan het eind van het seizoen verreden. De race staat voor 5 december op de kalender. In de aanloop naar Sinterklaas krijgen we naast de inmiddels traditionele Zwarte Pietendiscussie nu dus ook een Saoedi-Arabië-discussie.