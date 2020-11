Uitslag Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2020 - Autoblog.nl

Maakt Verstappen een driestrijd van het ‘duel in the desert’?

In het derde kleinste land van Azië start vandaag de eerste van twee Grote Prijzen. Het Grand Prix circuit van Sakhir prijkt sinds 2004 op de F1 kalender. Schrikbarend is dat ondergetekende zich nog kan herinneren dat de race toen op 04-04-04 verreden werd en een jaar later op 03-04-05. Man man man, wat een ouderdom inmiddels.

Destijds was het nog nieuw en hip, zo’n Grand Prix in de woestijn. Tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog, de olierijke staatjes in de regio zijn misschien wel de meest logische plaatsen op aarde om een race met ouderwetse benzinemotoren te organiseren.

Hoewel het misschien niet het meest inspirerende circuit van het jaar is, heeft Sakhir wel degelijk wat sterke punten. Dat komt ook door de organisatie, die er alles aan gedaan heeft om er een spektakel van te maken. Op de huidige layout kan je daadwerkelijk inhalen met een F1 auto en tegenwoordig wordt er tevens in het donker geracet. Goed voor Europeanen die willen uitslapen en mooie plaatjes willen zien.

De gaafste race in Bahrein was waarschijnlijk de editie van 2014. Daarin hielden Rosberg en Hamilton elkaar de hele race lang bezig voor de winst, met daarachter zo’n zelfde spannende gevecht tussen Hulkenberg en Perez voor een podium. Dit jaar is de verwachting dat het weer een duel wordt tussen de twee Mercedes coureurs voor de zege. Hoewel, Max Verstappen zat er gisteren dichtbij in de kwalificatie. Kan de Nederlander dan een driestrijd maken van het duel in the desert?

Start

Goed, Hamilton dus van pole met Bottas naast zich en Verstappen vlak achter zich. Kan de Nederlander inderdaad profiteren van de schone lijn en om te beginnen maar eens Bottas verschalken? Jawel! Maar vooral ook omdat de Fin totaal niet goed van zijn plek komt. Terwijl LH44 als een speer van kiet gaat, wordt VB77 opgeslokt door het veld. Verstappen gaat er langs en hetzelfde geldt voor Perez, Albon en Ricciardo. Perez wint dus ook een plek ten opzichte van Albon.

De kop van het veld komt vervolgens goed door de eerste knikken, maar achterin het veld gaat het grandioos fout. Grosjean komt in contact met Daniil Kvyat en schiet rechtsaf de vangrail in. Daarbij breekt de VF-20 volledig in tweeën en ontstaat er een enorme vuurbal. Vroeger gebeurde dat nog wel eens, maar eigenlijk zien we dit tegenwoordig nooit meer in de autosport. De impact was kennelijk echter zo groot dat de extra veilige moderne benzinetank geruptureerd is.

Zoals is afgesproken na de dodelijke crash van Ayrton Senna die destijds vol in beeld werd gebracht, schakelt de regie snel weg van het ongeval. Dat is een beetje dubbel, want daardoor schiet je natuurlijk wel meteen in de stress. Het zal toch niet…De wedstrijdleiding besluit een rode vlag in te lassen.

Gelukkig zien we dan opeens Grosjean op het oog adequaat en helder in de medical car zitten. Pfoe…In de herhaling zien we hoe de Fransman op Terminatoresque wijze uit de vlammenzee klimt, met een beetje assistentie van opperhelden Alan van der Merwe en F1 dokter Iain Roberts. Omdat het allemaal goed afgelopen lijkt te zijn, bij deze de bizarre beelden:

Als de vlammenzee voorbij is, krijgen we een blik op de aangerichte ravage. De voorkant van de auto is met Grosjean erin door de vangrail heengeboord. De HALO heeft daarbij vrijwel zonder twijfel het leven gered van Romain. De herhaling toont dat Grosjean nog best lang in de auto zat terwijl die veranderd was in een inferno. De eerste berichten zijn echter dat hij, net als Jos Verstappen destijds in de pits van Hockenheim, ‘slechts’ wat lichte brandwonden heeft aan voeten en handen. We kunnen weer doorademen. De FIA besluit een pauze van 45 minuten in te lassen voordat het tot een herstart komt.

Herstart

Om 16:35 mogen de coureurs van de FIA de pits uitrijden voor de tweede formatieronde van de dag. Hamilton mag wederom als eerste starten, maar staat nu voor Verstappen en Perez. De Brit komt echter andermaal geweldig van zijn plek en laat Verstappen achter alsof onze held stilstaat.

Perez is ook iets beter weg dan Max, maar kan net niet aanvallen. Bottas maakt zijn matige eerste start een beetje goed door Ricciardo en Albon te verschalken. Binnen no time hebben we echter weer een safetycar te pakken. Lance Stroll ligt namelijk ondersteboven op de baan. In de herhaling zien we dat er wederom een touché met Kvyat aan vooraf is gegaan. Dit keer lijkt de Rus er ook iets meer schuld aan te hebben, want hij prikt de Alpha Tauri in een gaatje dat er eigenlijk niet is.

Vettel lijkt in eerste instantie te klagen over de actie van de Rus, maar in werkelijkheid heeft hij het over teamgenoot Leclerc. Die gooide naar mening van Seb namelijk ook zijn auto zomaar in een niet bestaand gat en torpedeerde daarbij bijna de Duitser. Althans, aldus de lezing van Vettel zelf dan. Hoe dan ook heeft de move wel vruchten afgeworpen voor de Monegask, want hij is nu zevende en Vettel vijftiende.

Bottas heeft ondertussen pech, want hij moet de pits opzoeken voor nieuwe banden. De Fin heeft toch nog een stukje losliggend carbon gevonden om overheen te rijden. Tsja, pech heeft ‘ie ook wel, die VB77. Hoewel, met zijn nieuwe hard compound banden kan hij misschien wel gewoon naar de finish rijden…

In ronde 8 laat de wedstrijdleiding het veld weer los. Hamilton is al snel weer uit de DRS-range ontsnapt ten opzichte van Verstappen, die over de radio roept dat zijn auto rondspringt als een kangaroe. De beide Ferrari’s hebben het nog zwaarder en worden opgeslokt door iedereen en hun oma’s. De SF1000H heeft andermaal de rees pees van een door mezelf en @willeme gebouwde zeepkist. De McLarens daarentegen gaan als een speer en nemen nu P5 en P7 in.

Mid Race

Ocon stopt aan het einde van ronde 17 voor de eerste helemaal normale pitstop van de race. Na de Fransman komen ook Kvyat en Raikkonen de pits opzoeken. De Rus incasseert daarbij een straf van tien seconden voor het incident met Stroll en kan vlak voor Raikkonen zijn weg vervolgen. Bottas zal in ieder geval blij zijn met de stop van zijn oudere landgenoot, want hij zat weer eens ouderwets klem achter de Alfa.

Hamilton komt aan het eind van ronde 20 binnen en geeft daarmee de leiding kortstondig an Verstappen, die op zes seconden achter zich Perez heeft rijden. De twee coureurs die heel misschien nog volgend jaar teamgenoten zijn stoppen beiden een ronde later. Een bedreiging voor Hamilton is Verstappen daarbij al niet meer. Bij het uitrijden van de pits heeft MV33 reeds zes seconden aan zijn broek. Perez voegt in als vijfde achter de nog niet gestopte Sainz en Gasly.

Bottas blijkt toch niet de race uit te kunnen rijden op zijn huidige set banden, want hij komt nog een keer binnen en wisselt nu terug naar mediums. De Fin verzuipt overigens weer opzichtig in het middenveld, terwijl Sainz aantoont dat inhalen best mogelijk is. Als een warm mes snijdt Carlis door de Renault-beurre. In twee ronden tijd pakt de Spanjaard namelijk zowel Daniel Ricciardo als Esteban Ocon in. Mocht de oranje brigade dit vast kunnen houden, is dat heel goed nieuws voor ze in de strijd om plekken in het constructeurs kampioenschap.

Renault ziet de bui hangen en Ocon laat na zijn nipte nederlaag in de kwalificatie van gisteren op verzoek kopman Ricciardo voorbij. Een pijnlijk moment weer voor de herintreder, die nog niet geïmponeerd heeft dit jaar. Hulkenberg bood Ricciardo wat dat betreft toch wat beter partij vorig seizoen, hoewel de Duitser het uiteindelijk ook moest afleggen tegen de Ozzie.

Verstappen stopt voor de tweede keer in ronde 34. Het doorgaans snelle Red Bull team ziet hierbij wat secondes wegtikken en Max geeft track position op aan Perez. Hamilton reageert een ronde later op de undercut van Verstappen. Hij komt daarna vlak vóór de roze Jahreswagen van Perez weer de baan op. Cruciaal voor de voorsprong van HAM. Gelukkig voor Verstappen zit de Mexicaan hem in ieder geval ook niet in de weg, want ook Perez maakt nu zijn tweede stop.

In de intro hadden we het nog even over de duels in 2014 tussen de toenmalige teamgenoten bij Mercedes en Force India. Bij Renault horen we vandaag de echo’s terug. Ocon is nu namelijk weer voorbij geglipt aan Ricciardo, die nu op zijn beurt aandringt bij de Fransman. De gele brigade haalt Esteban echter weg voor de neus van de honingdas, dit keer middels een pitstop.

Einde ronde 46 komt Max Verstappen ook nog een keer binnen voor een pitstop. Geen verrassende eenstopper dus voor MV33, maar juist een driestopper. Of Mercedes en Hamilton nerveus worden durven we te betwijfelen, hoewel ze wellicht zullen doen alsof. Met een achterstand van 27 seconden en nog een ronde of tien te gaan is van hele echte druk gevoelsmatig geen sprake. Wel kan Max natuurlijk voor de snelste ronde gaan nu, die hij dan ook pardoes op de klok zet.

Finish

Tsja, dan is het een beetje zo’n verhaal van zo spannend als het begint, zo saai eindigt het. Is het nog ergens spannend in de top-10? Eigenlijk alleen tussen Gasly en Sainz die strijden om plek zes. Maar de McLaren is eigenlijk veel sneller dan de Alpha Tauri vandaag en Gasly zit door zijn banden heen. Sainz pakt die plek met vijf ronden te gaan dus best makkelijk.

Daarna kan Ricciardo op jacht naar de Alpha Tauri. Dat lijkt het wel te zijn voor de dag, maar in de staart zit toch nog wat venijn. Perez, op weg naar een zekere derde plaats, blaast met nog drie ronden te gaan zijn motor op. Heel zuur voor de Mexicaan, misschien wel temeer omdat Albon zo doorschuift naar het tweede podium van zijn carrière. Dat is nou net de man waarvan Perez nog hoopt een zitje af te pakken, hoewel Sergio stiekem misschien al meer weet dan wij, daar hij morgen een persconferentie georganiseerd heeft…

Perez trapt zijn falende krachtbron compleet aan gort en dus volgt er nog een safetycar. Heel even gloort er dus hoop voor Verstappen, maar al snel blijkt dat de race ook zal eindigen achter de safetycar. Daarmee blijft alles verder zoals het al was. Hamilton wint weer gewoon, Verstappen en Albon staan voor het eerst samen op het podium voor Red Bull Racing. Norris en Sainz worden vierde en vijfde, voor Gasly, Ricciardo, Bottas, Ocon en Leclerc. Toch nog een puntje voor Ferrari dus op een of andere manier. Russell en Latifi blijven op P12 en P14 hangen, dus een puntje voor Williams zit er ook vandaag weer niet in ondanks alle tumult. Tenslotte is er nog de Driver of the Day verkiezing, die vandaag in handen valt van Grosjean. Mooi.

En nu blijven alle coureurs verplicht even hangen in de regio, om volgend weekend wederom aan de start te staan voor de sequel. Het belooft dan een bijzondere race te worden op een gekke layout. Genoeg reden om weer te kijken dus…

Volledige uitslag Formule 1 Bahrein 2020

Hamilton – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Albon – Red Bull Norris – McLaren Sainz – McLaren Gasly – Alpha Tauri Ricciardo – Renault Bottas – Mercedes Ocon – Renault Leclerc – Ferrari Kvyat – Alpha Tauri Russell – Williams Vettel – Ferrari Latifi – Williams Raikkonen – Alfa Romeo Giovinazzi – Alfa Romeo Magnussen – Haas F1 Perez – Racing Point

DNF

Stroll – Racing Point

Grosjean – Haas F1