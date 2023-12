BREEK: Logan Sargeant mag blijven bij Williams

Logan Sargeant reed niet de sterren van de hemel dit seizoen, maar hij mag toch zijn stoeltje houden in 2024.

De grid voor 2024 staat al lang vast, op één stoeltje na: dat van Logan Sargeant. Tijdens de laatste race van het seizoen was het nog altijd niet bevestigd of hij mocht blijven bij Williams of niet. Zijn prestaties waren niet echt overtuigend dit jaar, dus een contractverlenging is absoluut geen no-brainer.

We hebben echter zojuist het nieuws ontvangen van Williams: Logan Sargeant krijgt nog een kans. De Amerikaanse rookie mag volgend jaar wederom plaatsnemen in de Williams, naast Alex Albon. Harstikke leuk natuurlijk, voor alle Amerikaanse fans.

Ondanks zijn matige prestaties heeft Sargeant toch nog een mijlpaal weten te bereiken. Hij was namelijk de eerste Amerikaan in 30 jaar die een punt heeft gescoord in de Formule 1. Daarvoor moesten er wel twee coureurs gediskwalificeerd worden, maar dat hoef je er niet bij te vertellen.

Met de bevestiging van Logan Sargeant is de line-up voor volgend jaar eindelijk compleet. Daarmee is er dus geen enkele spannende transfer en ook geen nieuw bloed, want alle teams gaan gewoon door met hun huidige coureurs. Maar dat gaat Silly Season voor 2024 alleen maar interessanter maken.