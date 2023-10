Hamilton én Leclerc gediskwalificeerd na Amerikaanse GP

Na een technische keuring zijn zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc gediskwalificeerd.

Een goed begin van de maandag? Nou, niet voor deze twee Formule 1-coureurs. Na afloop van de Grand Prix van Amerika kregen Lewis Hamilton en Charles Leclerc een voor hun onwerkelijk nieuwtje te horen: ze waren gediskwalificeerd van de race.

Extra zuur voor HAM

Vooral voor Lewis Hamilton is het enorm zuur. Hij leek dit weekend goed op weg te zijn en eindigde het weekend zelfs achter Max Verstappen, met de tweede plaats. Met het schrappen van het resultaat van Hamilton gaan zijn punten de prullenbak in. De strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap is na de Amerikaanse GP een enorme meevaller voor Sergio Perez. De Mexicaanse mazzelpik eindigt nu op P4 en door de diskwalificatie loopt Hamilton niet hard op hem in. Toch moet de coureur oppassen voor de Brit.

Technische keuring

De auto’s van Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen niet door de technische keuring na afloop van de race. Niet alle auto’s werden gecontroleerd door de FIA, maar in elk geval wel de auto’s van Verstappen, Hamilton en Leclerc, aldus Motorsport.com.

De plank en slijtblokken van de Mercedes van Lewis en de Ferrari van Charles voldeden niet aan de minimale afmetingen. De FIA kon niet anders dan de twee diskwalificeren. Een zeer zware ingreep, want dit hakt er natuurlijk voor beide coureurs enorm hard in.

De auto van Max Verstappen was wel in orde. De diskwalificatie van Hamilton en Leclerc hebben voor hem dan ook geen gevolgen, hij stond al op P1. De diskwalificatie pakt naast Perez ook gunstig uit voor onder andere Norris en Sainz. Laatstgenoemde eindigt nu als derde en gaat met een trofee naar huis. Daarnaast eindigt Logan Sergeant nu op P10 en dat betekent dat de Williams rookie nu al meer punten heeft weten te behalen dan Nyck de Vries in de Formule 1.

Volgende halte: Mexico

Tijd om bij te komen van de diskwalificatie hebben Hamilton en Leclerc niet echt. De ogen zijn nu gericht op Mexico. Vooral Lewis zal alles op alles moeten zetten om toch nog als tweede te eindigen in het wereldkampioenschap. Met tegenvallende resultaten van Perez en goede resultaten van HAM behoort dit nog zeker tot de mogelijkheden.