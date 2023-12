Italiaanse politie ontlopen is nu een stukje makkelijker

Het politiecorps in Italië krijgt nieuwe bolides en nieuwe Huracáns zijn het bepaald niet.

Welk land heeft de coolste politieauto’s? Onze eigen Audi A6 BiTDI’s bewijzen hun dienst als snelle én praktische dienstauto’s vaak genoeg, maar onze B-Klasses zijn geen hoogtepunt. Sommige politiecorpsen hebben wel coole(re) auto’s, maar vaak voor promotionele doeleinden en/of zeer beperkt gebruik. Misschien wel het coolste verhaal van een politieauto zijn de officieel voor de Italiaanse hermandad geleverde Lamborghini Gallardo’s en Huracáns.

Polizia

Wat trouwens ook een soort grote promotiestunt is, maar de auto’s hebben wel een nobel doel. De Gallardo is namelijk van origine een auto die bedoeld was voor orgaandonaties. De aan te leveren organen kunnen dan met hoge snelheid over de autostrada geknald worden. Hoe cru het ook klinkt, dan garandeer je krakend verse lichaamsdelen.

Echt boeven vangen met de Huracán deed de Polizia dus nooit. Hun nieuwste aanwinst klinkt vergeleken met de Huracán als een downgrade, maar voor het betrouwbare politiewerk is het een betere optie. Je kan hem al aan voelen komen: het is de Alfa Romeo Tonale.

Downgrade?

Zelfs als je de Huracán niet als benchmark neemt, is de Alfa Romeo Tonale wellicht een kleine downgrade. Het politiecorps van Italië had namelijk voorheen Giulia’s én Stelvio’s. Die staan natuurlijk een niveautje boven de Tonale. Toch maakt de Tonale het vervoer vooral divers, want het lijkt waarschijnlijker dat de Tonale de rol van de Jeep Renegade als politieauto gaat overnemen.

Dit is dus de B-Klasse van de Italianen. Uitgedost in de herkenbare Italiaanse Polizia-kleuren: lichtblauw met wit. Met zelfs de tricolore van de Italiaanse vlag verwerkt in de zijkant. Uiteraard is de auto verder zoals je de Alfa Romeo Tonale kent, met de 163 pk sterke 1.5 viercilinder voorin.

Onthulling

De onthulling van de nieuwe Alfa Romeo Tonale Polizia ging uiteraard gepaard met een witte ruimte (die doet denken aan de ruimtes waar Chinese auto’s voor typegoedkeuring worden gefotografeerd) en wat mannen in pakken. Respectievelijk de bazen van Alfa Romeo, Stellantis en het politiecorps, naast de minister van binnenlandse zaken.

Leuker vinden wij de voorvader van de Tonale die aanwezig was, één van de eerste Alfa-politieauto’s ooit gebouwd. Op basis van een oude Giulia Super in een toen nog groene kleurstelling.

Enfin, krijg alsnog de Italiaanse hermandad niet achter je aan, want dan komen ze alsnog met meer op de proppen dan deze Tonale.