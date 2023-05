Sargeant krijgt drie races om vervanging door Schumacher af te wenden?

Volgens Duitse kwaliteitspublicaties staat Mick Schumacher aan de rand van een F1 comeback.

Afgelopen week was er veel te doen om Nyck de Vries. De matig presterende Fries krijgt van Red Bull/Alpha Tauri/Helmut Marko de ‘zekerheid’ dat hij de komende drie races mag rijden. Wat daarna gebeurt is echter ongewis voor Nyck. Lawson en Iwasa worden genoemd als potentiële vervangers als het tegenvalt. Het is toch een beetje alsof je trouwt en je partner (m/v/i) in de geloftes belooft tenminste de eerste drie maanden niet vreemd te gaan.

Maar het leven is niet alleen voor Nyck hard als F1 rookie. Het Duitse Sport1 bericht namelijk dat ook Sargeant op zijn tellen moet passen. Het heeft het zelfs over een zelfde soort constructie als bij Nyck: de komende drie races presteren of Sargeant ligt eruit. Dit is bij Williams dan echter wel slechts een ‘gerucht’. Bij Alpha Tauri heeft Marko een en ander inmiddels zelf bevestigd.

Hoe de vork in elkaar zou kunnen steken is ook duidelijk. Bij Williams hebben ze Sargeant vanuit het opleidingsprogramma gepromoveerd. Als jonge Amerikaan is hij commercieel interessant voor het team, dat in Dorilton ook een Amerikaanse eigenaar heeft. Maar…nieuwe teambaas James ‘Valtteri it’s James’ Vowles is naar verluidt niet zo’n fan van Sargeant. Sterker nog, eerder dit seizoen gaf hij dat ook gewoon ruiterlijk toe (hoewel hij er bij zei dat Logan hem positief verrast had).

Probleem voor Sargeant is dat hij na twee redelijk goede debuutraces, vervolgens drie keer door het ijs is gezakt. Dieptepunt was P20 in de kwalificatie in Miami. Dat was ook pijnlijk voor Sargeant zelf, die daar uit de buurt komt. Teammaat Albon kwam tot P11. Dus ja, dat is wel een significant verschil.

Een ander probleem voor Sargeant is Toto Wolff. Die bekommert zich namelijk nu om Mick Schumacher, die hij graag weer in een racezitje zou zien. En nu is James Vowles natuurlijk dikke mik met Toto. Op de achtergrond zou Wolff bezig zijn Vowles te bewegen Schumacher in de Williams te zetten. En nu zou ook Sargeant in zo’n ‘drie races om je te bewijzen en anders wieberen’ situatie zitten. Je kan veel zeggen van Toto en zijn onwenselijk grote invloed in de F1. Maar de coureurs die hij steunt krijgen vaak wel hun kansen.

Het Drive to Survive thema wordt dus wel erg letterlijk toegepast momenteel in de F1. Of het is allemaal smoke and mirrors natuurlijk. Goed voor de show. Denk jij dat Schumacher een betere keus zou zijn dan Sargeant? Of gaat dit nou allemaal echt te ver en moeten de rookies gewoon minimaal een seizoen krijgen om zich te bewijzen, tenzij ze Yuji Ide zijn? Laat het weten, in de comments!