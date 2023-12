Deze Volkswagen Golf GTI heeft zeer correcte velgen

Alsof ‘ie zegt: kijk Loek, zo moet een Volkswagen Golf GTI gemodificeerd worden.

Het zal geen verrassing zijn dat ik tegenwoordig twee keer omkijk naar een goede Volkswagen Golf GTI. Helemaal als het een Golf V en een rode is. De Essen Motorshow had wat dat betreft de perfecte Golf staan.

Golf GTI met correcte mods

In theorie is het niet de uitvoering die ik zou willen. Driedeurs (ik wilde expres vijf), geen dakje en een zwart VW-logo voor, terwijl die van mij er binnen een week af was. Toch heeft de eigenaar van deze Golf V GTI met modificaties er een tof ding van gemaakt. En hij is rood, dus sowieso verdient hij een duim.

De gekozen velgen zijn BBS E88’s, een populair type. BBS is sowieso goed vertegenwoordigd op de Essen Motorshow en dit type staat de Golf goed. Helemaal als je de auto ook nog lekker verlaagt, uiteraard dankzij airride. Meegespoten bumperplastics à la Edition 30, een koolstofvezel grille-gedeelte en “Valeo” LED achterlichten, naast een R32-achterbumper. Een lekker cleane Golf, al is het ‘slechts’ een V GTI.

Deze Golf en nog veel meer zijn zoals gezegd te aanschouwen op de Essen Motorshow, waar naast tuners en leveranciers ook dit soort auto’s van particulieren staan. Er is voor elk wat wils.