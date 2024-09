BREEK: Magnussen geschorst voor race in Azerbeidzjan

Kevin Magnussen is geschorst voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij is de eerste F1 coureur die dit lot treft sinds Grosjean na zijn startcrash in de Grand Prix van België in 2012.

Het was een kwestie van goed nieuws en slecht nieuws voor Kevin Magnussen vandaag in Monza. De Deen scoorde eindelijk weer eens een puntje en had de hele race veel snelheid. Eigenlijk kwam K-Mag als negende over de meet. Maar hij kreeg een demotie door een straf van 10 seconden na een touché met Gasly.

Normaal gesproken zou dat allemaal zonder gevolgen blijven. Het is ook niet zo alsof Gasly vandaag anders wel punten gescoord had. No harm no foul, dus? Jawel, want K-Mag stond natuurlijk al op de nominatie om geschorst te worden na enkele escapades aan het begin van het seizoen. En de wedstrijdleiding heeft hem nu onverbiddelijk twee strafpunten gegeven.

Dat betekent dat Magnussen de eerste coureur in de sport is die 12 punten verzameld heeft binnen de tijdspanne van een jaar. En dat betekent onder het systeem dat is ingevoerd na de fameuze kablabber van Grosjean in Spa, automatisch een schorsing voor een race. Lange tijd leek het erop dat men een beetje marchandeerde met coureurs die nabij de grens kwamen. Doch K-Mag zijn geluk, is nu op.

Kevin moet nu dus de race in Bakoe over twee weken uitzitten. Het nieuws is nog heet, dus wie zijn vervanger wordt is nog niet bekend. De twee meest logische opties zijn reservecoureur Pietro Fittipaldi en Oliver Bearman. Fittipaldi is officieel de reservecoureur voor Haas en reed in 2020 ook al twee races voor het team. Bearman is uiteraard de man die voor volgend jaar al bevestigd is bij het team, eerder dit jaar een race reed voor Ferrari en nu dus vast zijn debuut kan maken bij Haas F1. Spann0nd…