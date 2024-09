Uitslag Formule 1: Verliest Red Bull het kampioenschap in de Grand Prix van Italië 2024?

Ja, het is opeens spannend. Hoe ver komt Max Verstappen vandaag in de Grand Prix van Italië op Monza, na het debacle van gisteren in de kwalificatie? We zien het, bij de Grand Prix van Italië in 2024.

In het begin van het jaar dachten we nog dat Verstappen makkelijk weg zou lopen met zijn vierde titel op rij. Niets duidde erop dat de ongekende zegereeks van het seizoen 2023 tot een einde zou komen. En toch is dat nu gebeurd. Het is dat VER een forse voorsprong heeft opgebouwd door die eerste races van het seizoen te winnen. Maar anders zou je op dit moment weinig geven voor zijn kans om kampioen te worden.

Het lijkt juist alleen maar moeilijker en moeilijker te worden voor Red Bull. Gisteren in de kwalificatie kwamen ze niet verder dan P7 en P8, achter de zes coureurs van de grootste concurrenten. VER was ook maar nipt sneller dan PER, wat we dezer dagen ook niet zo vaak zien. Het leek wel alsof onze held opeens ook de problemen ondervindt die Perez al veel langer heeft.

Vandaag probeert Red Bull het dan maar met een andere strategie. Ze starten met beide auto’s op harde banden. Limiteert dat de schade vandaag?

Spoiler alert: Hierna volgt eerst de uitslag, daarna een korte play by play van de race!

Start

Norris komt deze keer goed genoeg weg en houdt de vanaf P2 gestarte Piastri achter zich. Russell komt vanaf P3 echter opzetten en maakt aanstalten team oranje aan te vallen. Piastri weert echter de aanval af en Russell kiest voor de escape road. Daarbij beschadigt hij wel zijn voorvleugel. Een voordeeltje voor Verstappen die opschuift naar P6.

Het lijkt dan het ideale scenario te zijn voor McLaren, maar Piastri gaat vervolgens brutaal buitenom voorbij aan Norris in de tweede chicane. Norris is verrast en verliest momentum, waardoor Leclerc doorschuift naar P2. Ideaal voor PIA, minder leuk voor NOR. Het thuispubliek daarentegen kan het wel waarderen. Sainz is nu vierde dus team rood zit vol in de strijd.

Hulkenberg heeft geen lekker begin van de race en knalt uiteindelijk tegen Tsunoda aan bij een poging wat goed te maken. Dat levert hem een kapotte neus op en Tsunoda ook schade die voor de Japanner, zo blijkt enkele ronden later, het einde van race betekent.

Mid Race

Russell pit als eerste van de top-8 om voor de hand liggende redenen. Hij heeft een nieuwe vleugel nodig. Norris en Hamilton komen daarna als eersten van de andere toppers. Bij McLaren probeert men de undercut ten opzichte van Leclerc. Hoewel Ferrari LEC meteen binnenhaalt om te coveren, lukt dat niet. Tot ergernis van de Monegask, die in dat geval liever wat langer doorgereden was op zijn banden.

Piastri komt dan een ronde later binnen en behoudt P1. Dat wil zeggen, virtueel, want Sainz en de Red Bulls zijn doorgereden. Als Sainz pit gaat Red Bull aan de leiding met Verstappen twee seconden voor Perez. Dit is echter natuurlijk puur omdat zij gestart zijn op de harde banden. Als nu een safetycar komt zijn ze spekkoper. Maar anders komt de rest ze nu langzaam maar zeker voorbij blazen.

Verstappen komt voordat dat gebeurt echter al binnen voor zijn eerste stop. En hij gaat naar een andere set harde banden. Dat betekent dat hij nóg een keer zal moeten stoppen. VER valt terug tot achter Ocon, die nog niet gestopt is en rondrijdt op P8. Een ronde later doet Perez hetzelfde en hij komt vlak achter Max weer de baan op.

Vooraan rijdt Piastri opeens een beetje weg van Norris. Het team heeft afgesproken dat de ‘Papaya rules’ gelden. Wat dat zijn weten we natuurlijk niet. Maar met een gat van vijf seconden is dat ook niet echt relevant. Als Norris binnenkomt voor zijn tweede stop wordt het weer interessant. NOR komt terecht achter Verstappen op P5.

De Nederlander zit niet in de race om de zege, maar kan NOR wel een beetje ophouden. Als Piastri en liefst ook Leclerc puntjes afsprokkelen van NOR is dat goed voor het kampioenschap. McLaren ziet het risico en vraagt Piastri of die de race kan uitrijden op zijn huidige set banden. Dat vertrouwt PIA zichzelf echter niet toe. Maar Ferrari dan? Tovert team rood hier een enorm konijn uit de hoge hoed?

Finish

Verstappen snoept Norris kostbare seconden af terwijl de Ferrari’s dichter en dichter bij de meet komen. Piastri is 1,5 seconde per rondje sneller dan Leclerc. Maar heeft ook 15 seconden achterstand op de Monegask met 10 ronden te gaan. Verstappen stopt en valt terug tot P6 achter Hamilton.

Piastri sluit dan aan bij Sainz, die zich onsterfelijk kan maken door de Ozzie op te houden. Dat lukt echter maar eventjes. Op weg naar Ascari gaat PIA voorbij. Maar toch; hij heeft nu nog heel wat tijd goed te maken op Leclerc en niet meer zoveel ronden om het te doen.

En als de ronden aftikken zien we het doemscenario voor McLaren zich aftekenen. De tweede stops voor team oranje waren een fout. Leclerc grijpt de kans die hem op een presenteerblaadje werd aangeboden met twee handen aan en rijdt de zege naar huis. Zijn tweede voor Ferrari op Monza. Mooi.

Piastri en Norris worden tweede en derde. Ze ruilen niet de posities in de laatste ronde. Sainz rijdt naar huis op P4, voor Hamilton en Verstappen. Russell, Perez, Magnussen (jawel!) en Albonio maken de top-10 compleet. K-Mag verliest het plekje echter weer aan Albon door een tien seconden straf, maar houdt dus wel een puntje over.

Wat een mooie race weer…In het constructeurs-kampioenschap is het verschil tussen Red Bull en McLaren nog maar 10 punten. En ook Ferrari staat niet ver achter; 40 puntjes.

De volgende race is over twee weken in Azerbeidzjan. Zin an!