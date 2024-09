Bied op deze Porsche 911 GT3 met de beste kleur

Deze Porsche 911 GT3 Touring (generatie 992) heeft de beste kleur. Bied dan?

De Porsche 911 is verworden tot de Yoshi van de autowereld. Ze bestaan in allerlei verschillende kleuren. Porsche loopt episch binnen met het aanbieden van Paint to Sample kleurtjes, die steeds maar duurder worden. Toch snappen we wel dat je hiervoor gaat als klant. Iedereen in je omgeving heeft immers ook een 911. Dus dat je iets speciaals en persoonlijks wil specificeren op je speciale nieuwe aankoop, is niet zo gek.

Fans van het merk houden alle kleurtjes netjes bij op sites als Rennbow en dergelijke. Dus het is een beetje een wedstrijdje wie kan de mooiste 911 samenstellen. Misschien is deze 911 GT3 met Touring Package dat net niet. Het interieur is namelijk best wel saai zwart. Maar het exterieurkleurtje mag er zeker zijn.

Porsche biedt diverse dieprode/paarse kleuren aan via het ‘standaard’ PTS programma. Een ervan is dit Superior Red. Zonder lichtbron in de buurt imponeert het bijna als zwart. Maar met de zon (of een lamp) erop, komt het warme dieprood tevoorschijn. Alternatieven zijn bijvoorbeeld Amethyst of Arena rood, maar die zijn wat meer ‘in your face’ (relatief gezien).

Los van de exterieurkleur is het exemplaar hier zoals gezegd redelijk subtiel gehouden. Maar ja, er zit toch voor 40K aan opties op. Dat gebeurt namelijk al snel als je naast de PTS kleur ook zaken als de carbon remmen met zwarte remklauwen, PDLS+ verlichting en het liftsysteem voor de vooras aanvinkt. ‘Kleine dingetjes’ zoals de Exclusive design achterlichten drijven de prijs verder op.

Als okkazie (in dit geval te veil) mag de koper echter besluiten wat dit alles waard is. Momenteel staat het hoogste bod op 240.000 Dollar. Met 1.100 kilometer achter de rug is de auto praktisch nieuw. Enige nadeel is wel dat hij in ‘Murica staat en daar ook geregistreerd is. Kopen en importeren betekent dus nog een bak geld afgeven aan de fiscus. Dan wordt het allemaal wel een beetje veel geld voor een bijzondere kleur. In Europa is er vast ook wel wat te vinden met een kekke PTS-kleur. Maar Superior Red konden we niet vinden op mobile.de. Koop dan?